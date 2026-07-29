Theo báo New York Times, lễ tang của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã được tổ chức trong ngày 28/7, bao gồm các nghi thức đón linh cữu tại Điện Capitol và lễ tưởng niệm tại Nhà thờ Chính tòa quốc gia Washington.

Lễ tang có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng nhiều thành viên nội các Mỹ. Bên cạnh đó, các đại sứ và phái đoàn ngoại giao của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Trung Đông cũng có mặt tại lễ tang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc điếu văn tưởng niệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Video: X/@RapidResponse47

"Không có chính sách lớn nào ở Washington được thông qua mà không có tiếng nói của ông Lindsey Graham. Dù bầu không khí chính trị ở Washington có căng thẳng đến đâu thì gần như ai cũng quý mến ông Lindsey, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Thôi được rồi, không phải tất cả mọi người, bởi ông ấy là người rất cứng rắn. Lindsey là người đầu tiên có thể khiến bạn bật cười, những cũng là người cuối cùng mà bạn muốn trở thành đối thủ", ông Trump cho biết.

Trong bài điếu văn, Tổng thống Trump cũng nhắc lại cuộc "cạnh tranh" giữa hai người trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2016, khi nhà lãnh đạo Mỹ công khai số điện thoại cá nhân của ông Graham, khiến điện thoại của vị cố thượng nghị sĩ liên tục bị gọi đến.

"Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như vậy. Nhưng người được lợi lại là Lindsey, vì trong suốt 10 năm sau đó, không có ngày nào ông ấy không gọi điện cho tôi. Điều đó thật không dễ dàng", ông Trump nói.

Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ tại lễ tang. Ảnh: NYT

Bà Darline Graham, em gái ông Lindsey Graham, bên linh cữu của anh trai. Ảnh: NYT

Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự lễ tang. Ảnh: NYT

Thủ tướng Israel Netanyahu trò chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky tại lễ tang. Ảnh: CGTN

Theo Phó Tổng thống Vance, cố Thượng nghị sĩ Graham là một chính trị gia "nguyên bản của Mỹ", khi luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, từ những nhân viên cấp thấp nhất đến đội ngũ phục vụ.

"Ông ấy luôn tò mò về con người, bởi vì ông ấy yêu quý mọi người và thật sự quan tâm đến họ. Ông ấy đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, bởi ông ấy yêu mến từng người trong hội trường này. Đó là phẩm chất tuyệt vời nhất của ông ấy", ông Vance chia sẻ.

Ông Graham qua đời ở tuổi 71 vào ngày 11/7 vì bạo bệnh. Lúc sinh thời, ông từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ, đồng thời là thành viên của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Chuẩn chi, Ủy ban Môi trường và Công trình công cộng của nước này.