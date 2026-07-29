Theo báo Kyiv Indepdendent, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/7 đã có cuộc gặp kín với Tổng thống Mỹ Trump ở Nhà Trắng. Trong cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine và các thỏa thuận liên quan đến tên lửa phòng không Patriot.

"Cuộc gặp đã diễn ra tốt đẹp. Tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và một số ý tưởng khác. Chúng tôi cũng nói về tầm quan trọng của việc khôi phục tiến trình ngoại giao", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hợp tác liên tục giữa hai nước, đồng thời gửi lời chia buồn trước sự ra đi của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. "Chúng tôi biết ơn Mỹ vì đã duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ, ông Graham là một người bạn đích thực của Ukraine", ông Zelensky nói.

Sau cuộc gặp, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov khẳng định Kiev và Washington đã nhất trí tăng cường quá trình đàm phán ở mọi cấp độ. "Hai bên đã thảo luận thực chất về các bước đi ngoại giao và an ninh cần thiết để mang lại một nền hòa bình công bằng", ông Budanov cho hay.

Cùng ngày 28/7, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với các thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol. Tại đây, ông Zelensky đã thúc đẩy việc thông qua một dự luật cấm vận toàn diện để gia tăng áp lực lên Nga, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của các hệ thống phòng không Patriot với an ninh của Ukraine.