Theo tờ Times of Israel, Tổng thống Trump ngày 27/7 đã bác bỏ những phản đối của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về khả năng Mỹ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

"Không ai có thể bảo tôi nên bán gì. Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh tuyệt vời đối với tôi", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận căng thẳng giữa Tel Aviv và Ankara. "Tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nước ủng hộ Israel, cũng không phải là người hâm mộ lớn của Bibi (biệt danh của ông Netanyahu). Nhưng họ có quan hệ rất tốt với tôi. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia hùng mạnh, sở hữu một quân đội được trang bị nhiều khí tài hiện đại", ông Trump nhận định.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump từng phát tín hiệu ủng hộ việc bán tiêm kích F-35 cho Ankara. Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp trở ngại khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước thông báo với Quốc hội nước này rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa đáp ứng các điều kiện để được mua loại máy bay này.

Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu vào đầu tháng 7 đã chỉ trích mạnh mẽ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ "mắc sai lầm" nếu đồng ý bán tiêm kích F-35 cho Ankara.

"Tôi cho rằng việc trang bị F-35 cho họ cần được cân nhắc lại, đặc biệt khi xét đến quan điểm của họ về lực lượng Hamas và cách tiếp cận với Iran. Nếu Ankara có các máy bay đó, cán cân sức mạnh ở Trung Đông sẽ bị xáo trộn. Tôi cho rằng Mỹ phải bảo vệ ưu thế trên không của Israel", ông Netanyahu lập luận.