Theo hãng thông tấn Axios, Văn phòng của ông Graham ngày 13/7 cho biết nguyên nhân dẫn tới cái chết bất ngờ của cố thượng nghị sĩ là do "phình động mạch chủ vì bệnh xơ vữa động mạch". Phình động mạch chủ là một trường hợp cấp cứu y tế đe dọa tính mạng, trong đó thành trong của động mạch chủ bị xé rách.

Trước khi qua đời ở tuổi 71, ông Graham đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump vào tối 12/7 để báo cáo tóm tắt về chuyến đi gần đây tới Ukraine cũng như dự luật trừng phạt Nga do ông đang thúc đẩy Thượng viện bỏ phiếu. Trong khi thảo luận, ông Trump cũng tiết lộ với ông Graham về việc chuẩn bị phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: X/@LindseyGrahamSC

Một nhân vật thân cận với ông Graham tiết lộ cố nghị sĩ đã nói ông cảm thấy "không khỏe" sau cuộc trò chuyện với lãnh đạo Nhà Trắng. Người này khuyên ông Graham đi khám ngay lập tức, nhưng ông Graham nói sẽ làm vậy vào sáng 13/7, sau khi tham gia một cuộc phỏng vấn với đài NBC.

"Trước khi qua đời khoảng vài giờ, ông Graham còn đùa rằng: 'Tôi không thể ra đi vào lúc này, tôi vẫn cần thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Nga, giải quyết vấn đề Iran và bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ảrập Xê-út'", nguồn tin của Axios kể.

Sau khi ông Graham qua đời, Tổng thống Trump đã đề cử bà Darline Graham Nordone, em gái của cố thượng nghị sĩ, đảm trách vị trí của anh trai mình. "Đó sẽ là một sự tri ân tuyệt vời dành cho Lindsey, người yêu thương em gái hết mực", ông Trump nói.

Trong ngày 13/7, Thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster tuyên bố bà Nordone sẽ đảm nhiệm những tháng còn lại trong nhiệm kỳ của ông Graham tại Thượng viện Mỹ, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2027.

"Đây là một đặc ân lớn lao khi được hoàn thành các công việc quan trọng của anh trai. Tôi sẽ cố gắng hết mình trong những tháng tới để hỗ trợ tổng thống và tiếp nối những đóng góp của anh ấy, người luôn nỗ lực vì lợi ích của bang Nam Carolina và nước Mỹ", bà Nordone chia sẻ.