Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông đã đề nghị Tổng giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đổi tên Đại Tây Dương trên ứng dụng bẩn đồ trực tuyến Google Maps.

“Chúng tôi đã cân nhắc nghiêm túc về Đại Tây Dương”, ông Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa ở Clemson, bang Nam Carolina, Mỹ hôm 21/10.

Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần yêu cầu đổi tên các địa danh trên ứng dụng Google Maps. Ảnh: People

Tổng thống Mỹ sau đó ca ngợi Google Maps vì đã đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” và Hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” sau khi ông ký các sắc lệnh hành pháp yêu cầu đổi tên những vùng nước này. Các tên gọi mới hiện đã hiển thị đối với người dùng ứng dụng bản đồ trực tuyến tại Mỹ, nhưng người dùng ở Canada vẫn thấy tên “Hồ Ontario”, trong khi người dùng bên ngoài hai quốc gia này sẽ thấy cả 2 tên gọi.

Báo The Hill dẫn lời Tổng thống Trump cho biết thêm ông đã trao đổi với CEO Google Pichai về việc đổi tên Đại Tây Dương.

“Tôi nói: ‘Sundar, tôi đang nghĩ đến Đại Tây Dương, anh có thể xử lý việc này không?’”, ông Trump kể lại cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, ông Pichai đã từ chối yêu cầu của lãnh đạo Nhà Trắng. Ông Trump mỉm cười thuật lại sự việc: “Ông ấy bảo: ‘Không, không, không. Lần này thì tôi không làm đâu’”.

Theo lời người đứng đầu Mỹ, CEO Google còn nói thêm: “Đại Tây Dương bao phủ… rất nhiều quốc gia, xin đừng yêu cầu chúng tôi làm điều đó”.

Ông Trump cho hay bản thân có lẽ sẽ “bỏ qua” ý định đổi tên Đại Tây Dương, đại dương lớn thứ 2 trong 5 đại dương của thế giới. Tổng thống Mỹ không tiết lộ ông định đổi tên Đại Tây Dương thành gì.

Hiện cả Nhà Trắng và Google đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại nắm quyền ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ”. Vào tháng 8, ông Trump cũng đã ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario, một trong 5 hồ thuộc hệ thống “Ngũ Đại Hồ” thành “Hồ Mỹ”, trong bối cảnh tranh chấp thương mại đang diễn ra với Canada và bất chấp sự phản đối quyết liệt của Ottawa.

Hôm 19/10, ông Trump thậm chí đã thúc giục bang New Mexico của Mỹ đổi tên thành “New America”, một đề xuất vấp phải sự phản đối từ các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ tại bang này.

“Chúng tôi là người New Mexico. Chúng tôi tự hào về tên gọi của mình, tự hào về quê hương mình và chúng tôi sẽ giữ gìn cả hai điều đó. Rất lâu sau khi ông Donald Trump rời nhiệm sở, chúng tôi vẫn sẽ là New Mexico”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Ray Luján đến từ bang New Mexico viết trên mạng xã hội X.