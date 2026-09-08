Theo The Hill, Thống đốc bang New Mexico Michelle Lujan Grisham ngày 7/9 đã phản đối ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc đổi tên bang này thành "New America".

"Tên gọi của New Mexico không nên là chủ đề được đem ra bàn luận. Cái tên này thuộc về chúng tôi từ trước khi nước Mỹ tồn tại", bà Grisham cho biết.

Người đứng đầu bang New Mexico nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump nên tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn thay vì những ý tưởng kiểu này.

Tổng thống Donald Trump muốn đổi tên bang New Mexico thành New America. Ảnh: The News

"Điều gì mới đáng để bàn luận? Chúng ta vẫn đang ở trong cuộc xung đột với Iran, giá xăng tiếp tục tăng vọt, người lao động thì mất khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Trong khi Nhà Trắng lãng phí thời gian tô vẽ trên các bản đồ, thì chúng tôi đang nỗ lực làm việc", bà Grisham nói.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đăng tải lên mạng xã hội một bản đồ mà khu vực bang New Mexico được đổi tên thành New America. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Mexico vẫn đang căng thẳng.

"Nhiều người đề nghị đổi tên New Mexico, một trong những bang gian lận bầu cử nhiều nhất mọi thời đại, thành NEW AMERICA. Đây là cái tên uy tín và có tiềm năng hơn rất nhiều. Tôi thích nó", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo The Hill, hiện chưa rõ ông chủ Nhà Trắng sẽ thực hiện ý tưởng của mình thế nào, bởi chính quyền liên bang Mỹ không có thẩm quyền đổi tên một bang. Cách đây không lâu, Tổng thống Trump cũng ký một sắc lệnh yêu cầu đổi tên hồ Ontario ở biên giới Canada thành "hồ Mỹ" trong phạm vi sử dụng của chính quyền liên bang.