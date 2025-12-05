Tờ Washington Post ngày 4/12 đưa tin, Viện Hòa bình Mỹ ở Washington DC hiện đã được Bộ Ngoại giao Mỹ đổi tên thành "Viện Hòa bình Donald J. Trump", ngay trước khi Tổng thống Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận chấm dứt một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất ở châu Phi.

"Chúng tôi đã gắn tên Tổng thống Trump lên tòa nhà và các bảng hiệu xung quanh Viện Hòa bình Mỹ (USIP). Đây là cách để vinh danh nhà đàm phán vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

Tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự vinh dự khi tòa nhà USIP được đổi theo tên của ông.

Viện hòa bình Mỹ đổi tên thành 'Viện Hòa bình Donald J. Trump'. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

"Đó là biển hiệu tuyệt đẹp. Tôi xin cảm ơn Ngoại trưởng Marco Rubio vì động thái này, đây là một vinh dự lớn", ông Trump nói.

Tại sự kiện đầu tiên sau khi đổi tên, "Viện Hòa bình Donald J. Trump" đã chứng kiến các nhà lãnh đạo Rwanda và Congo ký kết thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 năm. Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng Mỹ đang cân nhắc ký thỏa thuận khoáng sản chiến lược với cả Rwanda và Congo.

"Họ đã sử dụng quá nhiều thời gian để đụng độ, nhưng giờ hai bên có thể bắt tay nhau và hưởng lợi từ chính sách kinh tế Mỹ", ông Trump cho biết.

Về phía hai nhà lãnh đạo châu Phi, họ tỏ ra thận trọng hơn trong bối cảnh các cuộc giao tranh ở miền đông Congo vẫn đang xảy ra. Giới quan sát cũng cho rằng "hòa bình thực sự ở khu vực này vẫn còn khá xa vời".