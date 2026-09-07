Đại diện Báo VietNamNet đã phối hợp chính quyền xã Văn Phú trao số tiền 17.174.525 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình ông Vi Đức Phong (SN 1936, dân tộc Thái, bản Chiềng Ngày, xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa) - nhân vật trong bài viết: “Ước mong cuối đời của vợ chồng người dân tộc Thái trong căn nhà dột nát”.

Đón nhận món quà của bạn đọc, ông Phong rất vui và xúc động. Ông chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông được nhận một khoản tiền lớn như vậy.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp địa phương trao số tiền 17.174.525 đồng tới gia đình ông Phong

Ở tuổi xế chiều, điều ông Phong mong mỏi không chỉ có một căn nhà là nơi ở an toàn mà còn trăn trở về việc giữ gìn nơi hương khói cho người em trai là liệt sĩ.

Nhiều năm nay, ông Phong bị liệt hai chân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ ông, bà Phạm Thị Thu (SN 1945) đã ngoài 80 tuổi. Tuổi cao, sức yếu, cả hai không còn khả năng lao động.

Nguồn thu nhập duy nhất của hai vợ chồng là khoản trợ cấp người cao tuổi khoảng 500 nghìn đồng mỗi tháng, không đủ trang trải cuộc sống. Cuộc sống của hai ông bà nhiều khi phải nhờ sự sẻ chia của bà con trong bản. Người mang bó rau, người cho vài cân gạo hay ít mì tôm để ông bà có thêm bữa ăn qua ngày.

Cảm thương hoàn cảnh của ông Phong, ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ, một số mạnh thường quân đã chung tay giúp ông bà có căn nhà mới.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của gia đình ông Phong, nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ xây căn nhà mới giúp vợ chồng ông Phong có chỗ ở mới an toàn

Ông Vi Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú, gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet và bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Phong.

Theo ông Quang, sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, một số mạnh thường quân đã đến hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình ông Phong. Dự kiến căn nhà sẽ được xây xong trước mùa mưa lũ, giúp ông bà sớm ổn định cuộc sống.

Số tiền bạn đọc của báo ủng hộ sẽ được địa phương phối hợp với gia đình sử dụng để mua sắm những vật dụng, trang thiết bị cần thiết, phục vụ cuộc sống của hai ông bà.