Sáng 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng công bố các quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo quyết định, Đảng bộ HĐND tỉnh gồm 3 tổ chức đảng trực thuộc, với 45 đảng viên. Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm 12 tổ chức đảng trực thuộc, với 159 đảng viên.

Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Phan Thăng An trao quyết định cho Bí thư Đảng bộ MTTQ và Đảng bộ HĐND tỉnh. Ảnh: Báo Cao Bằng

Ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 Đảng bộ mới được thành lập. Ảnh: Báo Cao Bằng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cho biết, Cao Bằng là tỉnh đầu tiên thực hiện thành lập đồng thời 2 Đảng bộ theo chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng.

Ông Phan Thăng An yêu cầu 2 Đảng bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, hoàn thiện quy chế làm việc; đồng thời tiếp nhận đầy đủ tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, dữ liệu và nhiệm vụ công tác Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng yêu cầu, đối với Đảng bộ HĐND tỉnh, cần sớm xác lập phương thức lãnh đạo phù hợp với chức năng của cơ quan dân cử, gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh được yêu cầu tiếp nhận, tổ chức thông suốt các nhiệm vụ về công tác dân vận, gắn hoạt động dân vận với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, theo hướng gần dân, sát dân.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh được giao chủ trì việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên và các nội dung liên quan cho 2 Đảng bộ mới. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp bàn giao nhiệm vụ, bảo đảm mô hình mới hoạt động đồng bộ ngay sau khi được thành lập.