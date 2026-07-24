Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/7 đã tiết lộ rằng cuộc gặp riêng bên lề lễ tang của cố Giáo hoàng Francis vào tháng 4/2025 là thời điểm "bước ngoặt" trong quan hệ giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi đã có một cuộc gặp không như mong đợi ở Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Tuy vậy, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn sau cuộc gặp ở Vatican. Đó không phải là một cuộc nói chuyện dài, nhưng tôi nghĩ đó là một thời khắc mang tính lịch sử, vì chỉ trong khoảng 15 - 20 phút, chúng tôi đã thay đổi mối quan hệ giữa hai bên", ông nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Misha Komadovsky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc trao đổi ở Vatican diễn ra mà không có trợ lý hay quan chức nào tham dự. "Chỉ có hai chúng tôi ở đó. Tôi rất vui khi được lắng nghe Tổng thống Trump, và ông ấy cũng lắng nghe tôi. Đó là một cuộc trao đổi rất tích cực. Có rất nhiều điều quan trọng phụ thuộc vào những mối quan hệ như vậy", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump sau đó đã chia sẻ lại đoạn trích trong cuộc phỏng vấn của Tổng thống Zelensky lên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra vào đầu tháng 7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara. Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump khẳng định ông có một mối quan hệ tốt đẹp với ông Zelensky, đồng thời kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng cho Ukraine. Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ cùng đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot sau khi hội nghị ở Ankara kết thúc.

Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Zelensky sẽ tới Mỹ trong tuần tới để tham dự lễ tang của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, dự kiến diễn ra vào ngày 28/7. Sau lễ tang, ông Zelensky sẽ có một cuộc gặp khác với ông Trump, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.