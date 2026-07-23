Ông Mykhailo Fedorov. Ảnh: Kyiv Independent/ Nhóm của Mykhailo Fedorov

Theo báo Guardian, các nhà hoạt động Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình trên toàn quốc vô thời hạn cho đến khi ông Mykhailo Fedorov được trở lại làm việc.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21/7 đã nhượng bộ trước sức ép của công chúng khi cách chức Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi. Ông đồng thời bổ nhiệm tướng Mykhailo Drapatyi làm người đứng đầu mới của quân đội Ukraine như một phần của cuộc cải tổ triệt để đối với bộ máy chỉ huy quân sự cấp cao.

Tuy nhiên, những nỗ lực của ông Zelensky nhằm xoa dịu sự phẫn nộ trong công chúng bằng cách đề nghị ông Fedorov đảm nhiệm một vị trí mới trong chính phủ cho đến nay dường như chưa mang lại kết quả.

Theo các nguồn tin, ông Fedorov đã từ chối chức vụ Phó Thủ tướng phụ trách phát triển công nghệ. Thay vào đó, ông muốn được phục chức Bộ trưởng Quốc phòng, lập luận rằng đây là cách duy nhất để thực hiện kế hoạch đầy tham vọng của ông nhằm hiện đại hóa và cải tổ quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, vị trí này hiện không còn bỏ trống sau khi Tổng thống Zelensky bổ nhiệm chỉ huy lực lượng đặc biệt Yevhenii Khmara làm Quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Những người biểu tình đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình vào tối 24/7 bên ngoài văn phòng tổng thống tại Quảng trường Ivana Franka, Kiev. Thông báo, do cựu chiến binh nổi tiếng Dmytro Koziatynsky đưa ra, cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị của Ukraine có khả năng kéo dài sang tuần thứ hai.

Một nguồn tin cấp cao trong quân đội Ukraine nói với báo Guardian rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. "Nếu ông Zelensky đảo ngược quyết định, đó sẽ là một chiến thắng lớn dành cho ông Fedorov. Điều đó sẽ khiến tổng thống mất mặt và bị xem là yếu thế. Nhưng nếu không làm như vậy, các cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn".