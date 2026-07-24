Video: Bộ Quốc phòng Nga/Telegram

Quân đội Nga hôm 22/7 ra thông báo trên kênh Telegram cho biết: “Các kíp lái máy bay cường kích Su-34 đã thực hiện đòn không kích nhằm vào điểm tập trung binh sĩ tạm thời của Lữ đoàn số 63 và Lữ đoàn tác chiến số 15 của Kiev ở các khu vực Shchurove và Dobropillia tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine”.

Theo đoạn video đính kèm thông cáo, camera lắp trên khí tài bay trinh sát của Nga đã ghi được khoảnh khắc các quả bom FAB-500 dội xuống những tòa nhà được cho là nơi trú ẩn tạm thời của binh lính Ukraine.

Các quả bom FAB-500 dội xuống vị trí quân Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Telegram

Theo hãng thông tấn TASS, FAB-500 là loại bom do Liên Xô phát triển từ thập niên 1950. Phiên bản hiện nay trong biên chế của quân đội Nga là FAB-500 M-62, nặng 500kg, dài 2,47m và có đường kính 0,4m. Theo thông tin tình báo do Không quân Ukraine công bố vào tháng 4/2023, khi được lắp bộ module UMPK, bom FAB-500 sẽ có tầm hoạt động 70km.