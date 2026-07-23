Báo Pravda dẫn tuyên bố của Cơ quan Biên phòng nhà nước Ukraine hôm nay (23/7) cho hay các lực lượng Moscow đang tiếp tục gia tăng áp lực ở mặt trận nam Slobozhanshchyna, trong khu vực phòng thủ của Tiểu đoàn biên phòng cơ động Hart số 1.

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Tass

“Sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công những tuần gần đây, quân Nga đang thay đổi chiến thuật, cố gắng đột phá tại các điểm mới dọc theo chiến tuyến. Cụ thể, các nhóm bộ binh nhỏ của Nga đang cố gắng xâm nhập gần khu định cư Artilne ở vùng Kharkiv, gần biên giới Ukraine”, Cơ quan Biên phòng nhà nước Ukraine thông tin.

Lực lượng biên phòng Ukraine cũng khẳng định đang theo dõi các hoạt động di chuyển của quân Nga và tấn công binh lính cùng khí tài của đối phương cả trên lãnh thổ Ukraine, lẫn sâu trong hậu phương Nga ngay từ thời điểm đầu tiên binh lính Moscow bắt đầu tiến về nước này.

EU tung gói trừng phạt mới chống Nga

Theo báo Deutsche Welle, các thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 23/7 đã nhất trí áp đặt gói trừng phạt mới với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine sau nhiều tuần đàm phán. Gói trừng phạt thứ 21 này đã bị trì hoãn do nhiều quốc gia thành viên phản đối các điều khoản khác nhau được đề xuất. Một số nước thành viên EU thậm chí bày tỏ lo ngại một số biện pháp hạn chế có thể gây hại cho nền kinh tế của khối nhiều hơn cho nền kinh tế Nga.

Tình trạng bế tắc đã được giải quyết sau khi EU cấp quyền miễn trừ cho Hy Lạp, cho phép một trong những công ty vận tải biển của nước này tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga từ Bắc Cực.

Trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nói gói trừng phạt thứ 21 của EU nhắm vào các lĩnh vực gây ảnh lớn nhất đến Nga gồm năng lượng, dịch vụ tài chính, tiền điện tử và thương mại.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết thêm gói trừng phạt mới cũng bổ sung 32 ngân hàng, công ty tiền điện tử và nền tảng giao dịch dầu mỏ của Nga vào danh sách cấm giao dịch của EU. Liên minh cũng cho triển khai lệnh cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản đối với những cá nhân và công ty bị cáo buộc có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.