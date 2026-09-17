Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/9 tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức bầu cử ngay ngày mai, nhưng có nhiều lý do khiến kịch bản này là "bất khả thi".

"Tôi sẵn sàng tổ chức bầu cử vào ngày mai. Nhưng vì xung đột vẫn tiếp diễn, điều đó không thể xảy ra vì Hiến pháp, luật bầu cử và quan trọng nhất là tình hình an ninh. Người dân sẽ bỏ phiếu thế nào khi trẻ em còn không thể đến trường?", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng có 9 triệu người Ukraine đang sinh sống ở nước ngoài và một cuộc bầu cử không thể diễn ra trong bối cảnh như vậy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Khi một quốc gia thông thường tổ chức bầu cử, họ chỉ có khoảng 500.000 phiếu từ nước ngoài. Làm sao chúng ta có thể bầu cử khi có 9 triệu người đang ở nước ngoài? Còn những người đang sống tại các khu vực tạm thời bị chiếm đóng thì sao? Họ không thể đi bỏ phiếu khi binh lính Nga ở đó", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định những người đang kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử là các nhân vật có "tham vọng chính trị". "Tôi nghĩ việc kêu gọi bầu cử là sai lầm. Ở thời điểm này, hòa bình là ưu tiên số một, chính trị thậm chí không đứng thứ hai. Đối với người dân, vấn đề này là thứ họ ít quan tâm nhất. Người dân có những ưu tiên khác: làm sao để sống sót, làm sao để cải thiện sinh hoạt, làm sao đưa con cái đến trường...", ông Zelensky lập luận.

Cách đây không lâu, Tổng thống Zelensky cũng phản đối việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử, cảnh báo điều này có thể dẫn đến "sự sụp đổ của đất nước".

Trên thực tế, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã kết thúc từ ngày 20/5/2024. Vì lẽ đó, phía Nga đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine trong trường hợp hai bên đạt được một thỏa thuận.