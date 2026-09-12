Tờ Kyiv Independent ngày 12/9 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tiếp tục kêu gọi tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

"Tôi sẵn sàng tới Mỹ nếu Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12. Chúng tôi phải tới đó. Chúng tôi phải gặp nhau, phải đối thoại và đưa ra quyết định. Những gì tôi nói với ông ấy hay những gì ông ấy muốn nói với tôi không quan trọng. Điều quan trọng là kết quả. Chỉ vậy thôi", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với tờ DW.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định rằng Ukraine đang ở vị thế tốt để đàm phán. "Chúng tôi cũng đã trao đổi với các đặc phái viên Mỹ về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và ngũ cốc. Đây có thể là bước đi tiềm năng trong việc hướng tới các cuộc đàm phán rộng hơn", ông Zelensky nói.

Về phía Nga, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moscow vẫn chưa thảo luận về việc liệu ông Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 hay không. Theo DW, nhà lãnh đạo Nga chưa từng trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 kể từ năm 2019.

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần đề nghị tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Putin dưới bất cứ hình thức nào. Trên thực tế, Điện Kremlin vẫn để ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán 3 bên có sự tham gia của Ukraine, Nga và Mỹ, dù chưa có ngày giờ hay địa điểm cụ thể nào được thống nhất.