Đài RT ngày 13/9 đưa tin, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner mới đây đã đưa ra những nhận định về tình hình Ukraine tại hội nghị Thường niên Chiến lược châu Âu Yalta (YES).

"Phía Nga sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Nhưng bất đồng lớn nhất vẫn là về lãnh thổ, khi tình hình trên tiền tuyến thay đổi rất nhanh. Theo tôi, sự phát triển của công nghệ và cách chiến trường diễn biến đã vượt xa dự đoán của cả hai bên và điều này khiến vấn đề trở nên khó đoán định hơn", ông Kushner cho biết.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: NYT

Tuy vậy, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. "Phần lớn những nội dung còn lại của một thỏa thuận tiềm năng có thể được hoàn tất nếu Moscow và Kiev vượt qua tranh chấp lãnh thổ", ông Kushner nói.

Khi được hỏi về tương lai của Ukraine hậu xung đột, ông Kushner khẳng định Ukraine có mọi cơ hội và tiềm năng cần thiết để trở thành một quốc gia thực sự thành công về kinh tế.

"Sự sáng tạo của người dân Ukraine trong thời gian xung đột có thể được chuyển hướng sang phục vụ phát triển kinh tế. Chúng tôi đang hợp tác với đội ngũ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để xây dựng một kế hoạch công nghiệp. Ngân hàng Thế giới (World Bank) và tập đoàn BlackRock cũng tham gia vào tiến trình này", ông Kushner thông tin.

Trong ngày 13/9, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner vẫn đang làm rất tốt công việc thúc đẩy đàm phán. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng lấy dẫn chứng về thỏa thuận ở Dải Gaza để làm luận điểm ủng hộ các đặc phái viên Mỹ.