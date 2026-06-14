Theo Kyiv Independent, những nơi bị nhắm đến là nhà máy hóa chất Azot tại thành phố Novomoskovsk, tỉnh Tula và kho chứa dầu ở Rybinsk, tỉnh Yaroslavl. Novomoskovsk nằm cách Ukraine khoảng 395km.

Nhà máy Azot đã bị Ukraine tập kích nhiều lần trước đó, cụ thể là ngày 8/6 và 24/5 khi Kiev tăng cường tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga.

Trong một tuyên bố gần đây trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố: "Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt tầm xa đối với các cơ sở quân sự và ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga".

Ukraine tấn công cầu ở Crưm. Ảnh: Kyiv Independent

Quân đội Ukraine ngày 13/6 xác nhận, lực lượng nước này đã tấn công các cây cầu nối Crưm với các vùng đất ở phía nam Ukraine cũng như một nhà máy hóa chất lớn tại bán đảo này. Ukraine coi đó là nỗ lực nhằm cản trở Nga tiếp tế cho quân đội ở tiền tuyến.

Ông Volodymyr Saldo, người đứng đầu chính quyền Kherson cho hay, lực lượng Ukraine nhằm vào các cây cầu ở khu vực Chonhar. Theo quan chức này, giao thông hướng tới trạm kiểm soát Dzhankoi đã tạm thời bị đình chỉ, trong khi một cây cầu nối Henichesk với bán đảo Arabat bị hư hại, các hạn chế giao thông đã được áp đặt.

Trung đoàn tấn công độc lập số 1 Da Vinci của Ukraine sau đó đã xác nhận đã tấn công vào cầu đường bộ Chonhar, một cây cầu đường sắt, một cầu phao và các xe tải quân sự trong khu vực. "Khả năng thông tải của các cầu phao thấp, buộc các xe tải phải xếp hàng chờ đợi và trở thành mục tiêu dễ dàng cho chúng tôi", đơn vị này cho biết thêm.