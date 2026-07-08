Vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Ảnh: Zelensky/X

Theo hãng tin BBC, trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 7/7, ông Zelensky cho hay: "Chúng tôi có khả năng tự làm mọi thứ khác nhưng khi nói đến phòng không, chúng tôi cần sự quyết tâm của các đối tác".

Lời kêu gọi của ông Zelensky càng trở nên cấp thiết sau khi thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu 2 đợt tập kích bằng tên lửa của Nga chỉ trong chưa đầy một tuần. Các cuộc tấn công đã đánh trúng nhiều mục tiêu, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu chuyển giao kho dự trữ tên lửa Patriot của riêng họ. "Nga đang đặt cược vào vũ khí đạn đạo và những người muốn hòa bình phải đặt cược vào việc tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo", ông Zelensky nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cơ hội để ông Zelensky có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục lập luận rằng các cuộc tấn công dữ dội của Nga là "biểu hiện của sự suy yếu, không phải sức mạnh". Ông Zelensky được cho sẽ kêu gọi gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình "đảm bảo phẩm giá".

Các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Kiev đang tăng cường các vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa vào Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các mục tiêu quân sự với mục đích gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện nghiêm trọng.

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi các quốc gia thành viên "gánh vác trách nhiệm" và đảm bảo Ukraine nhận được những gì cần thiết "để bảo vệ chủ quyền".