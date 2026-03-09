Theo một báo cáo mới, chiếc iPhone giá rẻ 18e nhiều khả năng chỉ là bản nâng cấp rất nhỏ, thậm chí còn kém ấn tượng hơn so với iPhone 17e vừa ra mắt trong tháng này.

iPhone 17e vừa ra mắt. Ảnh: Apple

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh, đặc biệt ở phân khúc tầm trung, chiến lược của Apple với dòng iPhone giá rẻ đang tiếp tục gây nhiều tranh cãi.

iPhone 17e vừa ra mắt nhưng Apple đã “chốt” iPhone 18e

Tháng này, Apple chính thức tung ra iPhone 17e, mẫu iPhone giá rẻ mới nhất của hãng. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn giữ lại nhiều đặc điểm quen thuộc từ các thế hệ cũ, như phần “tai thỏ” lớn trên màn hình và tần số quét chỉ 60Hz.

Trong khi nhiều hãng smartphone khác đã phổ cập màn hình 120Hz ngay cả ở phân khúc tầm trung, việc Apple tiếp tục sử dụng màn hình 60Hz khiến không ít người dùng cảm thấy sản phẩm thiếu sức hút.

Đáng chú ý hơn, theo một báo cáo mới từ chuỗi cung ứng, Apple đã hoàn tất việc thiết kế và xác định cấu hình cho iPhone 18e, dù chiếc 17e chỉ vừa mới lên kệ.

Nguồn tin cho biết toàn bộ các yếu tố quan trọng của iPhone 18e, từ thiết kế, thông số kỹ thuật cho đến phần cứng mới, đã được quyết định. Nói cách khác, thiết bị này gần như đã hoàn thiện, chỉ chờ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch phát hành mới của Apple, dòng iPhone giá rẻ sẽ tiếp tục ra mắt vào đầu năm sau, thay vì mùa thu như các mẫu cao cấp.

Điều đó có nghĩa iPhone 18e nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào đầu năm tới cùng với phiên bản tiêu chuẩn của dòng iPhone 18. Ngoài ra, một sản phẩm khác cũng đang được đồn đoán là iPhone Air 2 có thể được công bố trong cùng thời điểm.

Cách chia lịch ra mắt này cho phép Apple kéo dài chu kỳ chú ý của thị trường đối với iPhone, thay vì dồn tất cả sản phẩm vào một sự kiện lớn duy nhất.

Tuy vậy, với iPhone 18e, lịch phát hành sớm dường như không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ nhận được nhiều nâng cấp đáng kể.

Nâng cấp nhỏ, khó tạo bất ngờ

Việc Apple đã “chốt” thiết kế và phần cứng của iPhone 18e từ rất sớm cho thấy một điều khá rõ ràng: chiếc điện thoại này gần như chắc chắn sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào.

Toàn bộ các yếu tố quan trọng của iPhone 18e, từ thiết kế, thông số kỹ thuật cho đến phần cứng mới, đã được Apple "chốt".

Một số khả năng được nhắc đến là Apple có thể thay thế phần “tai thỏ” bằng Dynamic Island, thiết kế đang xuất hiện trên nhiều mẫu iPhone hiện đại. Ngoài ra, thiết bị cũng có thể được bổ sung thêm một camera thứ hai ở mặt sau.

Tuy nhiên, ngay cả những thay đổi đó cũng chưa chắc xảy ra. Và nếu có, chúng vẫn chỉ được xem là nâng cấp nhỏ.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Apple được cho là đang chuẩn bị cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Các mẫu iPhone cao cấp dự kiến sẽ mang đến nhiều bước tiến công nghệ đáng chú ý, bao gồm hệ thống Face ID ẩn dưới màn hình, phiên bản Dynamic Island nhỏ gọn hơn và các tính năng trí tuệ nhân tạo mới thuộc nền tảng Apple Intelligence.

Chưa dừng lại ở đó, Apple cũng đang được cho là chuẩn bị tung ra chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử, một bước ngoặt lớn đối với hãng.

Trong bối cảnh đó, iPhone 18e dường như chỉ đóng vai trò là lựa chọn giá rẻ, với những cải tiến tối thiểu.

Chiến lược quen thuộc của Apple

Trên thực tế, điều này không phải quá bất ngờ nếu nhìn vào chiến lược lâu nay của Apple.

Các mẫu iPhone thuộc dòng “e” luôn được định vị là thiết bị giá rẻ, hướng đến những người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái iOS với mức chi phí thấp hơn. Vì vậy, việc chúng không được trang bị công nghệ mới nhất là điều gần như chắc chắn.

Apple thường sử dụng lại thiết kế hoặc phần cứng từ các thế hệ trước, kết hợp với một vài cải tiến nhỏ để giữ giá thành ở mức hợp lý.

Xét theo góc độ kinh doanh, cách tiếp cận này khá hợp lý. Nó giúp Apple tối ưu chi phí sản xuất, đồng thời vẫn duy trì sức hút của dòng iPhone cao cấp.

Dù vậy, nhiều người vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối khi nghe tin iPhone 18e có thể chỉ là bản nâng cấp rất nhẹ.

Trong vài năm gần đây, các hãng smartphone Android đã liên tục đưa những công nghệ mới xuống phân khúc tầm trung, từ màn hình 120Hz, camera nhiều ống kính cho đến các tính năng AI mạnh mẽ. Trong khi đó, iPhone giá rẻ của Apple lại thay đổi khá chậm.

Nếu những thông tin rò rỉ hiện tại là chính xác, iPhone 18e có thể chỉ mang đến một số cải tiến nhỏ so với iPhone 17e, thậm chí mức nâng cấp còn ít hơn. Điều đó đồng nghĩa người dùng đang chờ đợi một chiếc iPhone giá rẻ “lột xác” có lẽ sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn thêm vài năm nữa.

(Theo PhoneArena, Macworld)