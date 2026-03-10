Thiết kế thanh lịch với mặt lưng hơi “trong suốt”, những gam màu mới nổi bật thu hút mọi ánh nhìn, cùng hệ thống camera đủ sức cạnh tranh với thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, đó chính là những tin đồn đang xoay quanh hai mẫu flagship được mong đợi của Apple: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026.

Một concept iPhone 18 Pro Max màu đỏ. Ảnh: AR Technology/YouTube

Đối với những người hâm mộ Apple đang chờ đợi bản nâng cấp tiếp theo, các thông tin rò rỉ từ những nguồn uy tín như MacRumors, CNET hay Forbes đã khiến cộng đồng công nghệ bắt đầu đếm ngược từng ngày.

Nếu các thông tin này trở thành sự thật, dòng Pro năm 2026 có thể là một trong những thế hệ iPhone thú vị nhất từ trước đến nay.

Thiết kế mới mẻ: Mặt lưng “trong suốt”

Apple từ lâu nổi tiếng với triết lý thiết kế tiến hóa dần dần thay vì thay đổi đột ngột. Với dòng iPhone 18 Pro, hãng có thể tiếp tục con đường này nhưng theo một cách khá táo bạo.

Tin đồn lớn nhất xoay quanh một lớp hoàn thiện kính ở mặt lưng mang hiệu ứng bán trong suốt, thay thế cho phong cách hai tông màu hiện nay. Theo mô tả từ các nguồn rò rỉ, phần mặt lưng có thể cho phép người dùng thoáng thấy một chút cấu trúc bên trong của thiết bị, tạo nên cảm giác hiện đại và liền mạch hơn giữa khung kim loại và lớp kính.

Thiết kế này được cho là giúp iPhone trông cao cấp hơn, đồng thời loại bỏ cảm giác tương phản màu sắc mạnh giữa các vật liệu. Thay vào đó, toàn bộ thiết bị sẽ có vẻ ngoài thống nhất và tinh tế hơn.

Kích thước màn hình của hai phiên bản gần như không thay đổi. iPhone 18 Pro vẫn sử dụng màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max giữ kích thước 6,9 inch. Tuy nhiên, phiên bản Pro Max có thể nặng hơn một chút, vượt mốc 240g và dày hơn để nhường chỗ cho viên pin lớn hơn.

Cụm camera phía sau cũng được tinh chỉnh nhẹ với phần “bệ camera” được làm gọn gàng hơn, giữ thiết kế ba ống kính quen thuộc nhưng trông cân đối hơn. Ngoài ra, vòng Ceramic Shield bao quanh khu vực sạc MagSafe có thể trở nên bán trong suốt, góp phần tăng thêm vẻ ngoài mang hơi hướng tương lai cho thiết bị.

Những màu sắc táo bạo hơn cho dòng Pro

Trong nhiều năm, các mẫu iPhone Pro thường gắn liền với những tông màu trầm như xám, bạc hay titan tự nhiên. Tuy nhiên, Apple được cho là đang thử nghiệm các màu sắc rực rỡ hơn cho dòng iPhone 18 Pro.

Nổi bật nhất trong số đó là màu đỏ đậm hoặc burgundy, một tông đỏ sang trọng có thể lần đầu xuất hiện ngay từ khi ra mắt chính thức của dòng Pro. Trước đây Apple từng tung ra iPhone màu đỏ, nhưng thường chỉ xuất hiện giữa vòng đời sản phẩm như trường hợp của iPhone 7.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin cho biết Apple còn thử nghiệm một số màu khác như nâu cà phê ấm áp, tím đậm bí ẩn. Trong số này, màu đỏ đậm được cho là gần như chắc chắn bước vào giai đoạn sản xuất.

Nếu Apple tiếp tục chiến lược quen thuộc, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể có khoảng 4 đến 5 tùy chọn màu. Đáng chú ý, các màu sắc này không chỉ là lớp sơn phủ mà được tích hợp trực tiếp vào khung titan, giúp hạn chế phai màu và giữ độ bóng lâu dài.

Màn hình và camera trước: Nhiều không gian hiển thị hơn

Màn hình của iPhone 18 Pro Max không thay đổi quá lớn về kích thước, nhưng sẽ có nhiều cải tiến tinh tế nhằm tối đa hóa không gian hiển thị.

Dynamic Island, phần khuyết chứa camera và cảm biến, được cho là sẽ nhỏ hơn khoảng 35%. Điều này giúp trải nghiệm xem video hay chơi game trở nên ít bị phân tâm hơn.

Một số tin đồn còn nhắc tới công nghệ Face ID dưới màn hình, cho phép camera trước chuyển lên góc trên bên trái và loại bỏ hoàn toàn phần khuyết. Tuy nhiên, nhiều nguồn cho rằng công nghệ này vẫn chưa sẵn sàng cho năm 2026, vì vậy Dynamic Island nhiều khả năng vẫn tồn tại nhưng gọn gàng hơn.

Apple cũng được cho là sẽ nâng cấp camera selfie lên 24 megapixel, tăng so với cảm biến 18 megapixel hiện nay. Điều này hứa hẹn mang lại các cuộc gọi video sắc nét hơn và ảnh chân dung selfie chất lượng cao hơn, một cải tiến đặc biệt hấp dẫn với những người sáng tạo nội dung.

Camera sau: Bước tiến mới cho nhiếp ảnh di động

Camera luôn là điểm nhấn của các mẫu iPhone Pro và thế hệ iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục nâng chuẩn cho nhiếp ảnh di động.

Dựa trên hệ thống 3 camera quen thuộc gồm ống kính chính, siêu rộng và tele 5x, Apple có thể bổ sung cơ chế khẩu độ biến thiên cơ học. Điều này cho phép người dùng điều chỉnh khẩu độ từ f/1.6 đến f/22, tương tự các máy ảnh DSLR.

Thế hệ iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục nâng chuẩn cho nhiếp ảnh di động. Ảnh: AR Technology/YouTube

Nhờ đó, người dùng có thể kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn: nền mờ nghệ thuật cho ảnh chân dung hoặc chi tiết sắc nét cho ảnh phong cảnh. Công nghệ này cũng giúp hạn chế tình trạng dư sáng và cải thiện khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ngoài ra, các ống kính tele có thể sở hữu khẩu độ rộng hơn, giúp giảm nhiễu khi zoom trong môi trường thiếu sáng. Một số rò rỉ còn đề cập tới cảm biến xếp chồng 3 lớp mới, mang lại khả năng xử lý nhanh hơn, dải tương phản động cao hơn và màu sắc chính xác hơn.

Hiệu năng và kết nối: Sức mạnh của chip A20

Bên trong iPhone 18 Pro Max có thể là chip A20 Pro hoàn toàn mới, được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Con chip này được cho là sử dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module, cho phép tích hợp RAM trực tiếp với CPU và GPU.

Kết quả là hiệu năng có thể tăng khoảng 15%, trong khi hiệu quả năng lượng cải thiện tới 30%. Máy cũng được dự đoán trang bị 12GB RAM tiêu chuẩn, giúp đa nhiệm mượt mà hơn và hỗ trợ tốt cho các tính năng trí tuệ nhân tạo của Apple.

Dung lượng pin cũng có thể vượt mốc 5.000mAh, thậm chí đạt khoảng 5.200mAh trên phiên bản Pro Max chỉ dùng eSIM. Nhờ thiết kế tối ưu hơn và chip tiết kiệm năng lượng, thời lượng sử dụng có thể kéo dài hơn đáng kể.

Về kết nối, Apple được cho là sẽ giới thiệu modem C2 mới hỗ trợ 5G mmWave nhanh hơn và khả năng kết nối vệ tinh mở rộng cho các ứng dụng như bản đồ hoặc nhắn tin ngoài vùng phủ sóng.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể không thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận smartphone, nhưng chúng dường như đang được Apple trau chuốt ở mọi khía cạnh: từ lớp hoàn thiện bán trong suốt, bảng màu táo bạo cho tới những cải tiến đáng kể về camera và hiệu năng.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: AR Technology)

Trong bối cảnh thị trường smartphone đang chạy đua với màn hình gập hay các chiêu quảng cáo AI hào nhoáng, chiến lược tập trung vào sự tinh chỉnh và hoàn thiện của Apple có thể mang lại sức hấp dẫn riêng. Nếu các tin đồn trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max có thể là chiếc smartphone khiến người dùng gắn bó với hệ sinh thái iOS trong nhiều năm tiếp theo.

(Theo MacRumors, CNET, Forbes)