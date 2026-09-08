Các vụ tập kích của Houthi nhằm vào nhiều thị trấn và thành phố của Ảrập Xêút trong những ngày qua đã đánh dấu sự leo thang căng thẳng đáng kể. Giao tranh đã bùng phát trở lại vào tháng 7 với các vụ tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở dầu mỏ và tàu thuyền của Ảrập Xêút, mở rộng phạm vi xung đột tại Trung Đông.

Các tay súng Houthi ở Sanaa, Yemen. Ảnh: Xinhua

Đài CNN dẫn lời Thiếu tướng Turki Al-Maliki, phát ngôn viên của Lực lượng liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu cho biết ít nhất 73 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị thương. Ông mô tả các vụ tấn công của Houthi là "nguy hiểm" và "vô nghĩa".

Theo ông Al-Maliki, nhóm Houthi đã nhắm mục tiêu vào "các địa điểm dân sự và kinh tế" tại các thành phố Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran ở phía tây Ảrập Xêút. Bộ Năng lượng Ảrập Xêút cho hay các vụ tấn công này đã gây ra hỏa hoạn tại một số địa điểm ở khu vực phía nam đất nước, buộc một số hoạt động phải tạm ngưng.

Ông Al-Maliki nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu sẽ "kiên quyết đáp trả cách hành xử thù địch (của Houthi)".

"Chúng tôi khẳng định quyền chính đáng trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình", trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ảrập Xêút trên mạng xã hội X.

Các vụ tấn công của Houthi đã vấp phải sự lên án từ các đồng minh của Ảrập Xêút trong khu vực. Ai Cập mô tả đây là "sự leo thang nguy hiểm", trong khi Jordan cáo buộc đó là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Ảrập Xêút ".

Bất chấp nỗ lực tránh bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, Ảrập Xêút vẫn phải hứng chịu các vụ nã tên lửa từ Houthi vào tháng 7, chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 4 năm giữa nhóm thân Iran này và chính quyền Riyadh.

Houthi đã tuyên bố phong tỏa hoạt động vận tải biển của Ảrập Xêút ở Biển Đỏ, tuyến đường huyết mạch xuất khẩu dầu thô của nước này trong bối cảnh Iran tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz. Ngoài ra, nhóm còn nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu ven Biển Đỏ, do tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của Ảrập Xêút vận hành.

Ngoài các vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Houthi nhắm vào Ảrập Xêút, giao tranh trên bộ giữa nhóm này và các lực lượng được Ảrập Xêút hậu thuẫn tại Yemen cũng bùng phát trong những tuần gần đây. Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào cảng Mocha, khu vực hiện do lực lượng chính phủ Yemen kiểm soát.

Các vụ bắn phá mới nhất cho thấy Houthi sẵn sàng mở rộng phạm vi xung đột, bất chấp việc Ảrập Xêút đã huy động lực lượng đáng kể gần khu vực biên giới giáp với các vùng lãnh thổ do nhóm kiểm soát tại Yemen.