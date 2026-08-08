Theo CNN, Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan ngày 7/8 đã ký kết "Hiệp ước phòng thủ chung Mecca", qua đó tăng cường tăng cường an ninh tập thể, đồng thời thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

"Hiệp ước được xây dựng dựa trên quan hệ lịch sử lâu đời giữa ba quốc gia, sự đoàn kết của thế giới Hồi giáo, lợi ích chiến lược chung và quan hệ hợp tác quốc phòng đã có từ lâu", thông cáo chung ba bên cho biết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: WANA

Đặc biệt, hiệp ước này quy định rõ bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong ba nước "sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các bên" và tất cả quốc gia phải can thiệp nếu một nước thành viên bị tấn công. Cơ chế này tương tự với Điều 5 của NATO.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hiệp ước không nhằm vào bất kỳ bên cụ thể nào, cũng không đại diện cho nỗ lực thiết lập một khối quân sự hay một liên minh chính trị nào, mà chỉ tập trung vào việc xây dựng các năng lực bền vững.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Ảrập Xêút đang phải chịu sức ép lớn từ Houthi và các lực lượng thân Tehran ở Trung Đông. Ngoài ra, cả ba quốc gia tham gia hiệp định đều lo ngại trước lập trường quân sự ngày càng cứng rắn của cả Israel và Iran, trong bối cảnh đồng minh lâu năm của họ là Mỹ chưa thể ổn định tình hình khu vực.