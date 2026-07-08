Cơ quan quản lý sân bay Pakistan cho biết chiếc Boeing 737 đã nhanh chóng hạ độ cao và mất liên lạc với lực lượng kiểm soát không lưu lúc 21h21 giờ địa phương (23h21 giờ Việt Nam) ngày 7/7. Sự cố xảy ra khi máy bay đang trên đường từ Sharjah, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đến Karachi.

Phi cơ gặp nạn là máy bay chở hàng của hãng hàng không vận tải tư nhân Pakistan K2 Airways. Ảnh: Khaleej Times

Theo cơ quan quản lý sân bay Pakistan, chiếc máy bay chở hàng nói trên đã báo cáo gặp trục trặc về hệ thống dẫn đường vài phút trước khi hạ độ cao.

Máy bay do K2 Airways, một hãng hàng không vận tải tư nhân có trụ sở tại Karachi, vận hành. Theo trang web của công ty, K2 Airways được thành lập vào năm 2018.

Trong một tuyên bố hôm nay (8/7), K2 Airways đã xác định danh tính 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay mất tích và cho biết hãng đang "hợp tác đầy đủ với Cơ quan Hàng không dân dụng Pakistan cũng như các cơ quan chính phủ khác".

Theo dữ liệu sơ bộ từ chuyên trang theo dõi các chuyến bay Flightradar24, chiếc Boeing 737 nói trên đã có dao động mạnh về độ cao trước khi lao xuống đột ngột.

Hãng thông tấn BBC đưa tin Pakistan đã huy động nhiều lực lượng, bao gồm cả hải quân và không quân để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Vụ tai nạn hàng không lớn gần đây nhất ở Pakistan liên quan đến một chuyến bay chở khách nội địa vào năm 2020. Trong vụ việc đó, một máy bay của hãng hàng không Pakistan International Airlines đã gặp nạn khi đang tiếp cận sân bay Karachi, khiến 97 nạn nhân trong tổng số 99 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.