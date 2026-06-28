Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Anadolu

Hãng CNN và Anadolu đưa tin, máy bay rơi xuống thị trấn Tomblaine, thuộc tỉnh Meurthe-et-Moselle, ngay sau khi cất cánh từ sân bay Nancy-Essey. Chiếc máy bay thuộc về một trường dạy nhảy dù. Tất cả 11 người trên máy bay đều thiệt mạng trong vụ tai nạn, bao gồm cả phi công và 5 học viên nhảy dù cùng 5 người hướng dẫn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez dự kiến ​​sẽ đến hiện trường vụ tai nạn vào cuối ngày hôm nay. Tỉnh trưởng Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy cho biết chiếc máy bay dường như bị hư hại trước khi lao thẳng xuống đất. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đông dân cư gần một trung tâm mua sắm. “Chỉ cần sai lệch vài mét, vụ tai nạn có thể đã gây ra thương vong ngoài ý muốn".

Quan chức này nói đã kích hoạt trung tâm điều hành của tỉnh để điều phối các lực lượng cứu hộ và giám sát công tác ứng phó theo thời gian thực.

Cảnh sát kêu gọi người dân tránh khu vực xung quanh đường Salvador Allende ở Tomblaine để lực lượng cứu hộ và thực thi pháp luật tiếp cận hiện trường vụ tai nạn một cách không bị hạn chế.

Cũng trong ngày hôm nay, một chiếc trực thăng do tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của Ảrập Xêút vận hành đã gặp nạn ở Ras Tanura, khiến 14 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo hãng thông tấn nhà nước SPA, tất cả những người thiệt mạng đều là công dân Ảrập Xêút. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.