Mảnh vỡ máy bay trên mặt đất. Ảnh: X /Takemikazuchi26

Theo CNN và SCMP, hiện chưa rõ vụ va chạm có gây thương vong hay không cũng như có bao nhiêu người có mặt trên máy bay. Nguồn gốc của phương tiện bay này và hoàn cảnh dẫn đến vụ tai nạn cũng chưa được xác định.

Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay đâm vào các tầng phía trên của tòa tháp Citic cao 528m, khiến nhiều mảnh vỡ rơi xuống vỉa hè và khu vực cây xanh xung quanh. Một số đoạn video khác cho thấy người dân đang được sơ tán khỏi tòa nhà.

Một phụ nữ họ Lâm cho biết cô đã được đưa ra khỏi tòa nhà vào lúc 18h. “Tôi chạy ra ngoài mà không mang theo chứng minh thư hay túi xách”.

Một người chứng kiến vụ việc làm việc tại một tòa nhà gần đó cho biết đã nghe thấy một tiếng động lớn vào khoảng 17h40 nhưng không chứng kiến vụ va chạm. Cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh hiện trường và giải tán đám đông, đồng thời duy trì lực lượng cảnh sát đông đảo quanh tòa nhà chọc trời.

Hình ảnh trực tuyến về phần xác máy bay cho thấy số đăng ký của nó là B-12PP. Dữ liệu của trang web Flightradar24 xác định đây là chiếc Sunward SA60L Aurora, một máy bay thể thao hạng nhẹ hai chỗ ngồi, một động cơ, do Starair Aircraft Co. sản xuất.

Một bài đăng trên mạng xã hội cho hay chiếc máy bay này do một công ty địa phương cung cấp dịch vụ đào tạo phi công tư nhân, tham quan bằng đường hàng không và quản lý máy bay chịu trách nhiệm vận hành. Các cuộc gọi đến công ty này không có người trả lời.

Tháp Citic là trụ sở chính của Tập đoàn CITIC, một trong những tập đoàn đa quốc gia thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất Trung Quốc.

Tháp được hoàn thành vào cuối năm 2018, đây là tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, vượt qua China World Trade Centre Tower III khoảng 190m về chiều cao.