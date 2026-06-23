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Patrik Lê Giang là một trong những tân binh của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Thủ thành CLB TP.HCM có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính khi anh đang đạt phong độ tốt cùng khao khát thể hiện trong lần đầu khoác áo ĐTQG.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới CLB CA TP.HCM. Tôi muốn cảm ơn VFF đã hỗ trợ quá trình làm thủ tục với FIFA. Tôi cảm ơn tất cả những người đứng phía sau hỗ trợ tôi, luôn sát cánh bên tôi. Tôi rất biết ơn vì sau hơn 3 năm mình có mặt ở đây. Đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với tôi", Patrick Lê Giang xúc động nói.

Patrick Lê Giang hạnh phúc khi được khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Hồ Hải Hoàng

"Tôi và các cầu thủ mới chỉ gặp nhau vào ngày hôm qua. Đó là buổi hội quân của toàn đội và tôi chưa biết nhiều các đồng đội, vì vậy tôi rất vui khi được gặp họ và ban huấn luyện. Chúng tôi làm hết sức mình, chuẩn bị cho 2 tuần tới, và sau đó bay sang Hàn Quốc tập huấn. Tôi tin là tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị thật tốt cho kỳ ASEAN Cup sắp tới", thủ thành CLB CA TP.HCM nói.

"Không khí ở tuyển Việt Nam thật tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ chào đón tôi rất nhiệt tình và tích cực. Tôi rất biết ơn khi được ở đây. Tôi nghĩ không có vấn đề gì về tình hình của đội, chỉ là một số cầu thủ gặp những chấn thương nhỏ hoặc họ bị quá tải sau mùa giải. Chúng tôi chỉ cần hồi phục thật tốt và sau đó có thể thi đấu với đội hình đầy đủ nhất. Cá nhân tôi luôn luôn cố gắng hết mình vì đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam", Patrik cho biết.

Patrik Lê Giang sẵn sàng cạnh tranh suất bắt chính ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Patrik Lê Giang sinh năm 1992, là thủ môn Việt kiều mang hai dòng máu Slovakia - Việt Nam, hiện đang khoác áo CLB CA TP.HCM. Trước khi về nước chơi bóng từ năm 2023, anh từng là thành viên của các đội tuyển U19 và U21 Slovakia. Sở hữu chiều cao 1m88 cùng khả năng phản xạ xuất sắc, Patrik Lê Giang được đánh giá là một sự bổ sung chất lượng cho vị trí thủ môn dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Một số hình ảnh buổi tập của tuyển Việt Nam;