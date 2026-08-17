“Malaysia là đối thủ khó chơi, đặc biệt khi chúng tôi phải thi đấu trên sân khách. Họ gây sức ép, nhưng tuyển Việt Nam có bàn thắng vào cuối hiệp một. Đó là bàn thắng ở thời điểm rất quan trọng. Sau đó, toàn đội tiếp tục duy trì được phong độ và có thêm bàn thứ hai. Đây là kết quả rất tốt trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về với Malaysia”, Patrik Lê Giang chia sẻ.

Patrik Lê Giang xứng đáng là người hùng của tuyển Việt Nam với 5 pha cứu thua trong trận gặp Malaysia trên sân khách, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Tính từ đầu giải, anh mới chỉ để thủng lưới 1 bàn (trận tuyển Việt Nam thắng Campuchia 3-1 tại vòng bảng).

Patrik Lê Giang có trận đấu xuất sắc. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, Lê Giang suýt chút nữa đã bị truất quyền thi đấu ở trận thắng Malaysia tối 16/8. Anh có pha lao ra cản phá cầu thủ Malaysia và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Uzbekistan thay đổi quyết định.

"Đó là tình huống rất nhạy cảm. Nó diễn ra rất nhanh, cầu thủ Malaysia tiến về phía tôi và sau đó nói xin lỗi. Trọng tài rút thẻ đỏ, nhưng rồi VAR kiểm tra. Tạ ơn Chúa, công nghệ VAR cứu tôi lần này. Tôi không bị truất quyền thi đấu và rất biết ơn vì điều đó để có thể tiếp tục thi đấu”, Patrik Lê Giang tiết lộ.

Đánh giá về trận lượt về, Lê Giang nói: "Kết quả này thật tuyệt vời, nhưng mới chỉ là một nửa chặng đường. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt, giữ sự tập trung tối đa và hy vọng có thể hồi phục tốt để chuẩn bị cho trận lượt về trên sân nhà. Dĩ nhiên tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ".

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