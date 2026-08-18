Lịch thi đấu vòng bán kết ASEAN Cup 2026

NGÀY GIỜ VÒNG TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP 15/8 20h00 Bán kết lượt đi Singapore 1-3 Thái Lan VTV6, TV360, FPT Play 16/8 20h00 Bán kết lượt đi Malaysia 0-2 Việt Nam VTV6, TV360, FPT Play 18/8 20h00 Bán kết lượt về Thái Lan - Singapore VTV6, TV360, FPT Play 19/8 20h00 Bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia VTV6, TV360, FPT Play

Sau vòng bảng đầy kịch tính, ASEAN Cup 2026 bước vào giai đoạn quyết định với 4 đội bóng xuất sắc nhất gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Đây hứa hẹn là những màn đối đầu cân bằng khi các đại diện đều có những điểm mạnh riêng.

Tuyển Việt Nam bước vào bán kết với sự tự tin lớn sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sở hữu hàng thủ chắc chắn, hiệu số tốt và đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Đối thủ của Việt Nam là Malaysia – đội bóng có lối chơi giàu thể lực, tốc độ và luôn gây nhiều khó khăn trong các cuộc đối đầu khu vực. Hai trận đấu lượt đi và về được dự báo sẽ rất căng thẳng, khi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể quyết định tấm vé vào chung kết.

Ở nhánh còn lại, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu nhờ sự ổn định và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, Singapore cũng cho thấy sự tiến bộ khi vượt qua vòng bảng với thành tích ấn tượng.

Bốn đội bóng, hai tấm vé chung kết. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực ở những thời điểm quyết định sẽ là yếu tố then chốt để tìm ra hai đại diện cuối cùng của ASEAN Cup 2026.

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