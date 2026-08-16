Phút 54, khi tỷ số đang là 1-0 cho tuyển Việt Nam, từ đường chuyền rất khó chịu bên cánh phải của Sumareh bên phía Malaysia, thủ môn Lê Giang Patrik băng ra cản phá bóng kịp thời, giải nguy cho đội khách.

Ở tình huống này, Sumareh đã ngã xuống sân sau tình huống Văn Vĩ và Lê Giang Patrik vào bóng quyết liệt. Trọng tài chính Lutfullin Rustam lập tức rút thẻ đỏ cho Lê Giang Patrik vì cho rằng thủ môn tuyển Việt Nam phạm lỗi.

Trọng tài rút thẻ đỏ với thủ môn Patrik Lê Giang nhưng sau đó thay đổi quyết định. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên sau vài phút tham khảo VAR, vị "vua áo đen" rút lại quyết định này, đồng nghĩa với việc Patrik Lê Giang không phải nhận thẻ đỏ, và tuyển Việt Nam vẫn chơi với 11 người trên sân.

Quyết định của trọng tài Lutfullin Rustam là rất chính xác khi Patrik Lê Giang trong pha băng ra không phạm lỗi với cầu thủ Malaysia, đồng thời bóng cũng không chạm tay thủ môn tuyển Việt Nam khi pha tranh chấp diễn ra ở ngoài vòng 16m50.

Patrik Lê Giang bắt chính ở tuyển Việt Nam từ đầu giải. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ để thủng lưới 1 bàn trong trận thắng Campuchia 3-1 ở vòng bảng.

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