Tiền đạo người Slovenia vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng tưởng như sẽ giúp MU đánh bại Everton. Tuy nhiên, Maitland-Niles lập công ở những phút bù giờ cuối cùng, giữ lại một điểm cho đội chủ nhà.

Sesko vốn khá có duyên khi được tung vào sân thay người. Mùa trước, anh ghi 4 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị và Carrick dường như cũng ưu tiên sử dụng chân sút này theo cách đó.

Sesko vừa ghi bàn vào lưới Everton - Ảnh: T.F

Tuy nhiên, huyền thoại Quỷ đỏ - Paul Scholes cho rằng màn trình diễn trước Everton cho thấy, MU đang rất cần một trung phong đích thực làm điểm tựa trên hàng công.

Scholes chia sẻ trên podcast The Good, The Bad and The Football: "Tôi cảm thấy MU đã chơi quá rụt rè trước Everton. Họ không thể hiện được sự quyết liệt, trong khi Everton hoàn toàn có thể bị đánh bại.

Có rất nhiều khoảng trống nhưng Red Devils không bao giờ thực sự dồn ép đối thủ. Vị trí trung phong đang là một vấn đề bởi Carrick không sử dụng Sesko."

Cựu tiền vệ từng 11 lần vô địch Premier League nhận định, cầu thủ giàu tính ngẫu hứng như Matheus Cunha có thể phải nhường chỗ để MU xây dựng lối chơi có cấu trúc và rõ ràng hơn với Sesko trên hàng công.

"Sesko là một điểm tựa. Thật khó để theo dõi một đội bóng thi đấu mà không có trung phong.

Với Cunha, chúng ta thực sự chưa biết cậu ấy phù hợp với vai trò nào, một số 10 hay cầu thủ chạy cánh. Nhưng chắc chắn Cunha không phải số 9.

Xem MU thi đấu mà không có tiền đạo cắm thực thụ là điều rất khó chịu” - Paul Scholes nhấn mạnh.