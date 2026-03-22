Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón nhận tín hiệu tích cực trên bảng xếp hạng FIFA khi tăng 5 bậc, vươn lên vị trí 103 thế giới sau đợt cập nhật ngày 22/3.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik được cộng thêm 24,11 điểm, qua đó tiến sát cột mốc top 100 – vị trí từng đạt được vào cuối năm 2023.

Tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh trên BXH FIFA

Bước tiến đáng kể này đến từ việc AFC xử thắng Việt Nam 3-0 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, sau bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ của đối thủ.

Kết quả này không chỉ giúp “Những chiến binh Sao vàng” cải thiện điểm số mà còn tạo lợi thế lớn trên bảng xếp hạng khu vực và châu lục.

Thứ hạng các đội tuyển Việt Nam cùng Thái Lan, Malaysia, Philippines,...

Ở Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng thứ hai nhưng đã thu hẹp khoảng cách với Thái Lan xuống còn 7 bậc. Đáng chú ý, đội tuyển vẫn còn cơ hội tiếp tục tăng hạng trong dịp FIFA Days tháng 3 khi lần lượt đối đầu Bangladesh và Malaysia.

Trong khi đó, Malaysia tụt dốc nghiêm trọng khi bị trừ gần 50 điểm, rơi xuống hạng 135 thế giới. Án phạt từ AFC khiến họ mất ngôi đầu bảng F và không còn cơ hội cạnh tranh vé dự Asian Cup.

Top 10 FIFA không có sự xáo trộn nào so với tháng trước

Ngược lại, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận, qua đó sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Với phong độ ổn định và đà thăng tiến hiện tại, mục tiêu trở lại top 100 FIFA đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)