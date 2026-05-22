Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có một thập kỷ huy hoàng ở Anh, giành được 17 danh hiệu lớn và 3 siêu cúp Anh cùng Man City.

Tuy nhiên, ông quyết định từ chức ngày thời điểm này, thay vì hoàn thành năm cuối hợp đồng cùng đội chủ sân Etihad.

Guardiola đã thông báo tin trong đoạn video đầy xúc động được đăng trên tài khoản X chính thức của Man "xanh".

Pep Guardiola rời Man City sau 10 năm gắn bó - Ảnh: MCFC

"Khi tôi đến đây, cuộc phỏng vấn đầu tiên là với Noel Gallagher. Tôi bước ra với suy nghĩ, 'được rồi, Noel ở đây, điều đó rất thú vị'. Và chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

Đừng hỏi lý do ra đi. Sẽ chẳng có lý do nào cả đâu. Sâu thẳm trong lòng, tôi biết đã đến lúc mình phải rời đi.

Không có gì là vĩnh cửu cả. Nếu có, nó đã ở đây rồi. Vĩnh cửu là cảm xúc, những con người, kỷ niệm, tình yêu tôi dành cho Man City.

Chúng tôi đã làm việc, chịu đựng, chiến đấu và làm mọi việc theo cách riêng của mình. Sự chăm chỉ thể hiện qua nhiều hình thức.

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc mất mẹ trong đại dịch Covid và cảm nhận được sự hỗ trợ từ CLB. Người hâm mộ, nhân viên và người dân Manchester đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi khi cần nhất.

Thành công lớn nhất của Pep ở Man City là chức vô địch Champions League năm 2023 - Ảnh: SunSport

Các cầu thủ à, đừng quên rằng, từng khoảnh khắc, phút giây, tôi, ban huấn luyện, CLB này và tất cả chúng ta đã làm đều là vì các bạn. Mọi người rất xuất sắc rồi.

Thưa quý vị, cảm ơn vì đã tin tưởng, động viên và yêu mến. Noel ơi, tôi đã đúng! Chuyến đi này thật sự rất vui. Yêu tất cả mọi người." - Pep tâm sự.

Enzo Maresca - cựu trợ lý của Pep - người đã rời vị trí HLV trưởng Chelsea hồi đầu năm, dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm người kế nhiệm nhà cầm quân Tây ban Nha.

Điều đó đồng nghĩa, trận đấu sân nhà cuối cùng của Man City mùa này gặp Aston Villa sẽ thu hút lượng khán giả kỷ lục, hứa hẹn là một ngày đầy cảm xúc.

Bên cạnh việc chia tay vị thuyền trưởng được yêu mến, Citizens cũng tạm biệt hai ngôi sao gắn bó lâu năm là đội trưởng Bernardo Silva và trung vệ John Stones.