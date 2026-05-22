Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, Luke Shaw cùng Trent Alexander-Arnold là những tên tuổi lớn bị gạch tên, do phong độ sa sút hoặc không phù hợp hệ thống của Thomas Tuchel.

Theo giới truyền thông xứ sương mù, hậu vệ cánh Djed Spence (Tottenham) là cái tên cuối cùng được nhà cầm quân người Đức lựa chọn.

Tuchel loại Maguire, Cole Palmer và Phil Foden, trong khi vẫn triệu tập Ivan Toney - Ảnh: SunSport

Thomas Tuchel đã phá bỏ truyền thống triệu tập những cầu thủ danh tiếng lên tuyển. Thay vào đó, ông ưu tiên những cầu thủ đủ thể lực, phong độ tốt và có thể đáp ứng được yêu cầu chiến thuật mà ông đưa ra.

Chính vì thế, những cái tên ít tiếng tăm như Dan Burn, Jarell Quansah and Ivan Toney đã được lựa chọn. Bên cạnh đó là cựu thủ quân 35 tuổi Jordan Henderson, người có tiếng nói uy tín trong phòng thay đồ.