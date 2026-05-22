Tờ Marca cho hay, sân Wanda Metropolitano chính là điểm đến ưa thích của Bernardo Silva. Từ hồi 2024, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ấn định thời điểm rời Man City là hè này.

Silva giải thích: "Đó là quyết định tôi đưa ra cách đây 2 năm. Khi đã thống nhất, tôi nghĩ mình sẽ không thay đổi ý định."

Atletico đang rất muốn tiến thêm bước nữa để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu Âu, sau khi bị Arsenal loại khỏi bán kết Champions League.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay, HLV Atletico - Diego Simeone luôn bày tỏ mong muốn chiêu mộ Bernardo Silva để lấp vào khoảng trống Antoine Griezmann để lại.

Hè 2024, Atletico Madrid đã vung tiền chiêu mộ Julian Alvarez từ Man City. Đến nay, tiền đạo Argentina vẫn thi đấu ấn tượng nên ban lãnh đạo tin rằng, Silva sẽ tỏa sáng theo cách tương tự.

Bản thân chàng tiền vệ 31 tuổi muốn chốt tương lai trước lúc VCK World Cup 2026 khởi tranh, nơi anh sẽ là một trong những thành viên quan trọng của tuyển Bồ Đào Nha.

Yếu tốt thu hút Silva chính là việc Atletico liên tục chơi tốt tại đấu trường châu Âu. Chỉ PSG, Real Madrid và Liverpool lọt vào chung kết Champions League nhiều hơn Atletico trong thời gian Simeone dẫn dắt đội bóng này.

Ngoài ra, chất lượng sống và thời tiết tại thành phố Madrid rất tuyệt vời, phù hợp với cá nhân gia đình Bernardo Silva.

Cuối cùng, những phản hồi tích cực mà Silva nhận được từ đồng đội Rodri - người từng thi đấu cho Atletico Madrid trước khi chuyển đến Etihad.

Barcelona, Juventus, AC Milan và Benfica vẫn đang cố gắng chèo kéo Silva, nhưng Atletico tự tin họ sẽ chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký ngôi sao người Bồ Đào Nha.