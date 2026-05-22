Pep Guardiola im lặng

Từ lâu, Man City đã chuẩn bị cho ngày chia tay Pep Guardiola. Sự ra đi dần dần của các cộng sự thân cận khiến nhiều người tin rằng người cuối cùng khép lại cánh cửa Etihad mùa hè này sẽ là cựu thuyền trưởng Barcelona.

Một số truyền thông Anh thậm chí đưa tin ông sắp rời City, nhất là sau trận hòa Bournemouth 1-1 khiến Arsenal vô địch Premier League. Nhưng Guardiola vẫn im lặng.

Pep Guardiola chưa xác nhận điều gì về tương lai. Ảnh: MCFC

Ông chỉ cảm ơn những tiếng hô “One more year” từ khán đài và nói rằng sẽ có “một cuộc họp với chủ tịch, cầu thủ và ban huấn luyện Man City” để quyết định tương lai, khi vẫn còn một năm hợp đồng.

Guardiola muốn duy trì tối đa sự tập trung cho đội bóng trong cuộc đua vô địch đến vòng cuối. Trước Bournemouth, ông không muốn bất kỳ thông tin nào ảnh hưởng tới các cầu thủ ở trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện của mình – nếu không tính thời gian dẫn Barca B.

Sự im lặng ấy trở thành chiến lược cho tới khi Arsenal của Mikel Arteta chính thức đăng quang. Dù vậy, Guardiola vẫn giữ kín mọi thứ và phó thác phần lớn quyết định vào Khaldoon Al Mubarak, chủ tịch quyền lực đã nhiều lần giữ ông ở lại Etihad.

Sự hồi hộp vẫn kéo dài trước vòng đấu cuối gặp Aston Villa (22h ngày 24/5), cùng lễ diễu hành bù ăn mừng danh hiệu FA Cup và League Cup vào thứ Hai (25/5).

Tin tức sẽ chưa là tin tức cho tới khi chính Guardiola lên tiếng. Một phần lý do khiến ông hạnh phúc ở Manchester là môi trường truyền thông ít ồn ào hơn Tây Ban Nha.

Báo chí Anh đánh giá HLV chủ yếu qua thành tích, và Guardiola đã xây dựng một triều đại thực sự: 592 trận và 20 danh hiệu, gồm 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 League Cup và đặc biệt là Champions League 2023.

Những thành công ấy có lẽ cũng khiến Guardiola cảm thấy đã đến lúc khép lại hành trình tại City, dù ông từng gia hạn hợp đồng tới năm 2027 vào cuối năm 2024.

Người hâm mộ Man City kêu gọi Pep ở lại. Ảnh: EFE

Khi ấy, quyết định ở lại còn gây bất ngờ hơn khả năng chia tay lúc này, bởi Guardiola luôn gắn bó mật thiết với Txiki Begiristain và Ferran Soriano, những người cùng ông tạo nên cấu trúc quyền lực mang đậm dấu ấn Barcelona tại Manchester.

Nhưng nhân vật quan trọng nhất trong việc giữ Guardiola ở lại nhiều năm qua là Khaldoon Al Mubarak.

Hồi hộp chờ Guardiola

Khaldoon luôn đứng về phía Guardiola ở những thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt sau các thất bại đau đớn ở Champions League trước Lyon hay Real Madrid.

Chức vô địch châu Âu năm 2023 tại Istanbul trước Inter Milan giống như sự giải thoát cho Guardiola, trước khi ông bước vào thử thách cuối cùng: cuộc chuyển giao thế hệ của City.

Đội hình với De Bruyne, Mahrez, Walker, Gundogan hay Julian Alvarez dần nhường chỗ cho Doku, Cherki, Khusanov, Marmoush. Bernardo Silva, người được Guardiola trao vai trò thủ lĩnh, trở thành cầu nối giữa lớp cũ và lớp mới cùng những cựu binh như Ruben Dias hay Rodri.

Trong suốt một thập kỷ, Guardiola không chỉ thay đổi con người mà còn liên tục tiến hóa lối chơi của City. Ông bị chỉ trích là quá ám ảnh chiến thuật sau những thất bại như trận chung kết Champions League 2021 trước Chelsea.

Tuy vậy, Guardiola chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng chiến thắng phải bắt đầu từ bóng đá đẹp. Ngay mùa đầu tiên, ông loại bỏ Joe Hart để xây dựng thứ bóng đá kiểm soát từ thủ môn.

Ảnh hưởng của Guardiola nhanh chóng lan rộng khắp Premier League. Không ai diễn giải bóng đá hiện đại của Johan Cruyff rõ nét hơn ông.

Guardiola biến thứ bóng đá vị trí cổ điển thành một hệ thống giàu tốc độ hơn mà vẫn giữ nguyên bản sắc, đồng thời tạo nên cuộc cạnh tranh đỉnh cao với Liverpool của Jurgen Klopp.

Nhiều học trò của Pep giờ là đối thủ lớn của ông. Ảnh: MCFC

Ảnh hưởng ấy lớn đến mức nhiều đối thủ lớn nhất của Guardiola từng là cộng sự của ông: Arteta với Arsenal, Kompany tại Bayern Munich hay Enzo Maresca – ứng viên thay chính Pep ở City.

Hiện chưa ai biết tương lai của Guardiola sẽ ra sao. Ông từng nói muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tại World Cup, và ở Italia đã xuất hiện những cuộc tranh luận về khả năng ông dẫn dắt Azzurri.

Với người Anh, Guardiola đã đứng ngang hàng những tượng đài như Sir Alex Ferguson khi sở hữu 41 danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện.

Câu hỏi bây giờ là liệu Guardiola có đổi ý thêm lần nữa sau cuộc nói chuyện với Khaldoon hay không. Nhưng sau 10 năm, sự bào mòn là rất lớn.

Nếu Guardiola ra đi, đó sẽ là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên đã đưa Man City vào hàng quý tộc của bóng đá Anh.

Thông điệp cuối cùng ông gửi tới các cầu thủ sau khi giành FA Cup là đừng uống dù chỉ một cốc bia để tập trung cho cuộc đua Premier League. Có điều, liệu pháp ấy không còn tác dụng, bởi cả nước Anh lúc này đều đang nói về cuộc chia tay của Guardiola. Ngoại trừ chính ông.