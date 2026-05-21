Enzo Maresca được các sếp tại Etihad đặt niềm tin sẽ tiếp quản thành công Man City, sau khi Pep Guardiola quyết định rời đi hè này.

Ở tuổi 46, Maresca phải gánh vác trọng trách nặng nề, sau quãng thời gian thành công mà người tiền nhiệm giúp Citizens chinh phục 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Enzo Maresca chuẩn bị tiếp quản ghế nóng ở Etihad - Ảnh: Sunsport

Bước đầu, chiến lược gia người Italia nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, trong bối cảnh CLB cần tái thiết sau khi để vuột mất chức vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal.

Ngoài sự ra đi của Pep, Man "xanh" cũng mất một loạt thành viên chủ chốt, bao gồm Bernardo Silva, John Stones và có thể cả Rodri.

Tờ I Paper tiết lộ, Maresca sẽ được cấp 200 triệu bảng để theo đuổi ít nhất 3 ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Elliot Anderson là cái tên quan trọng đầu tiên mà họ nhắm đến. Tài năng trẻ của Nottingham Forest đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League thời điểm hiện tại.

Anderson và Kayode nằm trong tầm ngắm Man City - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, Man City sẽ vấp phải cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ cùng thành phố MU. Mức phí chuyển nhượng Anderson cũng bị đẩy lên tới 100 triệu bảng.

Đội chủ sân Etihad cũng muốn bổ sung thêm hậu vệ cánh phải vào đội hình. Thế nên, Michael Kayode (Brentford) được đưa vào danh sách rút gọn.

Cầu thủ người Italia gia nhập "bầy ong" năm 2025 theo dạng cho mượn từ Fiorentina. Sau khi khẳng định được vị trí, anh chính thức chuyển sang Brentford theo một bản hợp đồng dài hạn.

Mục tiêu cuối cùng mà Man "xanh" nhắm đến là tiền đạo trẻ giàu tiềm năng Junior Kroupi của Bournemouth. Kroupi vừa có mùa giải ra mắt ấn tượng tại Ngoại hạng Anh, ghi được 13 bàn thắng trong 32 lần ra sân.