Real Madrid bước vào trận đấu cuối cùng tại La Liga 2025/26 gặp Bilbao trong bầu không khí đặc biệt. Đây không chỉ là màn khép lại mùa giải của “Đội bóng Hoàng gia”, mà còn là ngày chia tay nhiều gương mặt gắn bó với CLB như Daniel Carvajal, David Alaba và HLV Alvaro Arbeloa.

Chính vì vậy, các cầu thủ Real Madrid nhập cuộc với tinh thần đầy quyết tâm. Ngay phút 11, đội chủ sân Bernabeu đã có bàn mở tỷ số. Gonzalo Garcia là người lập công, nhưng khoảnh khắc khiến khán giả xúc động hơn cả đến từ Daniel Carvajal, khi lão tướng người Tây Ban Nha thực hiện pha kiến tạo thành bàn trong trận đấu chia tay đội bóng.

Các ngôi sao của Real Madrid thi nhau toả sáng trận cuối mùa giải - Ảnh: RMCF

Sau bàn thắng sớm, trận đấu diễn ra cởi mở và hấp dẫn. Real Madrid cùng Bilbao liên tục đẩy cao tốc độ, tạo nên màn đôi công sôi động. Từ phút 40 đến 45, hai đội thay nhau ghi bàn. Jude Bellingham nâng tỷ số lên 2-0 cho Real, trước khi Guruzeta kịp rút ngắn cách biệt cho Bilbao ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Real Madrid tiếp tục duy trì sức ép. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Kylian Mbappe cuối cùng cũng ghi dấu ấn với bàn thắng ở phút 50, đưa tỷ số lên 3-1.

Đến phút 87, Brahim Diaz lập công, giúp Real Madrid tạo cách biệt an toàn. Dù Izeta ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-4 ở phút 90, chiến thắng vẫn thuộc về đội chủ nhà.

Khép lại trận đấu tưng bừng, Real Madrid có lời chia tay mùa giải đầy cảm xúc, đồng thời tri ân những công thần bằng một chiến thắng đáng nhớ.