Tại lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Chuyên Tổng hợp, 15 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên diễn ra sáng 4/10, PGS.TS Nguyễn Vũ Lương đã chia sẻ những ký ức về ngôi trường. Theo ông, đây là ngôi trường đặc biệt, nơi thầy cô và học sinh đều được đóng góp hết mình cho sự thành công chung.

PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, nguyên chủ nhiệm Khối Chuyên Toán Tin Tổng hợp và cũng là vị hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

PGS.TS Nguyễn Vũ Lương kể, tháng 6/2010, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội được thành lập và “từ lúc này, học sinh mới có một địa chỉ để kể cho bạn bè về ngôi trường của mình; có một sân trường để hát Quốc ca đầu tuần”.

Cách đây 60 năm, vào tháng 9/1965, tiền thân của trường là lớp chuyên Toán đặc biệt đầu tiên được thành lập, gồm 38 học sinh tại Khu sơ tán ở Thái Nguyên của Trường ĐH Tổng hợp.

Theo PGS Nguyễn Vũ Lương, từ đó đến nay, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, trường luôn tự hào rằng dù được đầu tư ít nhất và chưa có chính sách ưu tiên đặc biệt nào cho việc đào tạo học sinh giỏi nhất của cả nước, nhưng thầy trò vẫn rất hạnh phúc.

“Rất nhiều nhà báo, chuyên gia giáo dục đã hỏi tôi rằng ‘tại sao Trường Chuyên Tổng hợp nghèo mà hàng năm vẫn đạt thành tích cao nhất cả nước’. Câu trả lời: chúng tôi là ngôi trường ‘cổ tích’. Quyết định của Nhà nước đã tặng cho chúng tôi một ngôi nhà giáo dục ‘giàu có’ nhất gồm 4 trụ cột mà mọi cơ sở giáo dục luôn mơ ước”, ông Lương chia sẻ.

Trụ cột giáo dục thứ nhất, theo ông, là ngôi trường có nhiều thầy cô giáo giỏi.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên được đặt trong Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nên học sinh được học trực tiếp từ các nhà khoa học đầu ngành. Có thể kể đến những người thầy đáng kính như cố GS.TSKH Lê Văn Thiêm; GS Hoàng Tụy; PGS.TS Phan Đức Chính; GS.TSKH Hoàng Hữu Đường; GS.TSKH Nguyến Duy Tiến; PGS.TS Lê Đình Thịnh...

Ảnh: Thanh Hùng.

Trụ cột thứ hai là học sinh có năng lực tốt. “Học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên được tuyển chọn trên cả nước, nên các em rất giỏi và cũng luôn tự hào với logo ‘HSGS’ trên áo của mình - dịch là ‘Học sinh giỏi sẵn’; ‘Học sinh giáo sư’”, ông Lương hóm hỉnh.

Tuy nhiên, theo ông, những con số sẽ nói lên tất cả.

Học sinh Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên đã giành được 249 huy chương trên tổng số 770 huy chương của cả nước trong các kỳ thi quốc tế, chiếm 32% của các nước. Trong đó có 79 Huy chương Vàng trên tổng số 198 Huy chương Vàng của cả nước, chiếm đến 40%.

Trụ cột thứ ba, theo ông Lương là có chương trình đào tạo tiên tiến và cách tổ chức, quản lý giáo dục khoa học và hiệu quả.

“Chính vì nhiệm vụ đào tạo các học sinh năng khiếu nên chương trình đào tạo của Trường luôn được cập nhật, bổ sung. Có lẽ nhờ cách này mà Trường có thể phát huy tối đa năng lực của học sinh, giáo viên”, ông Lương nói.

Học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN hiện nay. Ảnh: Thanh Hùng.

Trụ cột thứ 4, không thể thiếu đó là truyền thống, được bồi đắp từ rất nhiều thế hệ học sinh của trường. Có thể kể đến GS Ngô Bảo Châu, nhà toán học Việt Nam đầu tiên giành Giải thưởng Fields năm 2010; hay GS Đàm Thanh Sơn giành Giải thưởng Dirac năm 2018 của Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế ICTP. Và rất nhiều cựu học sinh Chuyên Tổng hợp khác cũng trở thành những nhà khoa học xuất sắc, doanh nhân thành công, nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước...

“Có người hỏi tôi rằng ‘các thầy cô trường chuyên mong muốn điều gì nhiều nhất’. Tất nhiên câu trả lời của chúng tôi là mong ước nước ta xây dựng được nhiều trường chuyên để có thể đào tạo nhiều hơn nữa những tài năng khoa học tự nhiên quý giá cho đất nước. Mơ ước này hoàn toàn có thể hiện thực được vì như đã nói ‘chúng ta không cần nhiều tiền’ mà chỉ cần nhiều hơn nữa các thầy cô giáo giỏi, tận tâm với nghề”, PGS.TS Nguyễn Vũ Lương chia sẻ.