Bộ trưởng GD-ĐT vừa có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM (UEH), thời hạn 5 năm. Trước đó, ông là Phó giám đốc điều hành đại học này.

PGS.TS Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, quê quán Khánh Hòa, là cựu sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán khóa 1996-2000 của ĐH Kinh tế TPHCM. Ông từng là thủ khoa đầu vào của ĐH Kinh tế TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1996, đồng thời là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra ngành Kế toán - Kiểm toán của khóa này.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, tân Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH.

Tân Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM từng tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Á Châu AIT (Thái Lan), thạc sĩ Tài chính tại Trường Quản lý Châu Âu ESCP-EAP (Pháp) và tiến sĩ Kinh tế ngành Kế toán tại ĐH Kinh tế TPHCM. Năm 2023, ông được công nhận đạt chức danh phó giáo sư.

Từ một sinh viên của ĐH Kinh tế TPHCM, ông Hùng bắt đầu hành trình nghề nghiệp tại trường từ năm 2001 với vai trò giảng viên, nhà nghiên cứu tại Khoa Kế toán - Kiểm toán. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông mở rộng từ kế toán - kiểm toán, quản trị tài chính đến ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong tổ chức, quản trị đại học và phát triển mô hình đại học bền vững.

Đến nay, PGS.TS Bùi Quang Hùng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành đại học trên các cương vị: Bí thư Đoàn trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Phó Hiệu trưởng và Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM phụ trách tài chính, đào tạo đại học, sau đại học, truyền thông và chuyển đổi số.