Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn người đứng đầu và cấp phó các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn mới với hiệu trưởng trường đại học

Theo đó, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ tiến sĩ và có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu phù hợp với trình độ đào tạo của cơ sở đại học.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục đại học từ cấp trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên.

- Có năng lực lãnh đạo, quản trị và phát triển cơ sở giáo dục đại học; có khả năng hợp tác phát triển, huy động nguồn lực cho cơ sở.

Tiêu chuẩn mới với phó hiệu trưởng trường đại học

Cũng theo quy định mới, tiêu chuẩn cụ thể đối với phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học như sau:

- Có trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác. Riêng đối với các trường đào tạo ngành đặc thù (các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nhóm ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, nhóm ngành thể dục thể thao chiếm ít nhất 70% tổng quy mô đào tạo toàn trường), yêu cầu trình độ thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí công tác.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục đại học từ cấp phó trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên.

- Có năng lực quản lý và phát triển các lĩnh vực cụ thể của cơ sở giáo dục đại học.

Theo thông tư, các tiêu chuẩn về trình độ đối với phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học trên được áp dụng khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ. Trường hợp đặc biệt, việc xem xét đối với viên chức quản lý đang giữ chức vụ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo do cơ quan quản lý trực tiếp quyết định.

Tiêu chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng áp dụng theo thông tư này và các quy định riêng đối với lực lượng vũ trang.

Tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài thực hiện theo nội dung Hiệp định; trường hợp Hiệp định không quy định thì thực hiện theo quy định của thông tư này.