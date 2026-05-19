Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM

Ngày 19/5, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) cũng công bố hai quyết định của Bộ GD-ĐT về việc bổ nhiệm hai Phó giám đốc của đại học này, gồm GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo và TS Đinh Công Khải.

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, quê Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng năm 2001, nhận bằng thạc sĩ năm 2005 và tiến sĩ năm 2009 tại Đại học Kinh tế TPHCM. Năm 2015, ông được phong học hàm phó giáo sư và đến năm 2023 được công nhận, bổ nhiệm học hàm giáo sư.

Đến nay, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Trưởng khoa tài chính, Trưởng phòng đào tạo, Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Phó hiệu trưởng và sau đó là Phó giám đốc UEH, Bí thư Đảng ủy UEH, Chủ tịch hội đồng đại học UEH.

TS. Đinh Công Khải sinh năm 1967, quê TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế công nghiệp tại Đại học Kinh tế TPHCM năm 1990, nhận bằng thạc sĩ kinh tế công nghiệp tại Đại học Châu Á - Thái Bình Dương, Philippines năm 1997 và hoàn thành chương trình tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Colorado, Mỹ năm 2009.

Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và học thuật quan trọng như: Giảng viên khoa kinh tế công nghiệp, khoa quản trị kinh doanh, khoa quản lý nhà nước; Viện trưởng viện chính sách công, Giám đốc chương trình đào tạo chính sách công Fulbright hợp tác giữa UEH và Harvard, Trưởng khoa quản lý nhà nước, Phó hiệu trưởng trường kinh tế, luật và quản lý nhà nước thuộc UEH, Phó hiệu trưởng, Phó giám đốc UEH.