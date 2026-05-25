Cụ thể, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Vinh, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2026.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân luật năm 1995 tại Khoa Luật của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội; tốt nghiệp thạc sĩ Luật quốc tế năm 1997 tại ĐH Libre de Bruxelles, Bỉ. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về Luật học và chính trị học loại xuất sắc năm 2013, tại ĐH Paris Denis Diderot, Pháp.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh công tác tại Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội từ năm 1997 đến năm 2019 lần lượt qua các vị trí: Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp. Trong thời gian này, ông Vinh từng đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Hành chính – Tổng hợp; Chủ nhiệm Bộ môn Luật quốc tế của Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 7/2022, ông giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ của ĐH Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 1/2022, ông được điều động về công tác kiêm nhiệm tại Viện Trần Nhân Tông, giữ chức vụ Phó Viện trưởng. Từ tháng 12/2022, ông chính thức giữ chức vụ Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.

Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh gồm về Luật Quốc tế; Luật Thương mại, Kinh tế quốc tế; Tư pháp quốc tế.

Ông Vinh là tác giả và đồng tác giả nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo quốc tế và quốc gia có uy tín.