Ngày 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Đàm Hồng Hùng (trú tại TPHCM) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (trú tại TPHCM), Lưu Trần Hiến (trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (trú tại Đà Nẵng) cùng về tội Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (trú tại Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã cấu kết, lừa chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý.

Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của nhóm này.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 33 bị can trong đường dây liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Cơ quan công an đã xác định quy mô rửa tiền của nhóm đối tượng lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; kê biên 2 thửa đất; thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả; gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, công an ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.