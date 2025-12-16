Chiều 16/12, phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) bước sang phần tranh luận.

Trong số 28 bị cáo, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các đương sự.

Đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) bị đề nghị xử phạt mức án 7-8 năm tù. Theo cáo buộc, cựu Phó Chánh án đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án, bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) bị đại diện VKS đề nghị xử phạt mức án từ 3-4 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Đại diện VKS đề nghị TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) 3-4 năm tù; Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 24-30 tháng tù về tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ; Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS Án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng) 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5-6 năm tù về tội Môi giới hối lộ, tổng hợp hình phạt từ 8-10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (luật sư) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Môi giới hối lộ, 3-4 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 6-8 năm tù; bị cáo Dương Anh Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes) 5-6 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Đối với các bị cáo khác, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 12 tháng tù treo đến 7 năm tù giam. Riêng bị cáo Hoàng Thị Sung (lao động tự do) được đại diện VKS đề nghị tuyên phạt mức án bằng thời hạn tạm giam.

Cáo buộc của VKSND tối cao cho rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 - 5/2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) và tỉnh Gia Lai, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền là 11 tỷ 435 triệu đồng.

Việc nhận tiền là để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp đã làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.