Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác cho biết trong các biện pháp phòng vệ thương mại, Thái Lan đang áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép và nhằm vào các nhà xuất khẩu ở khu vực châu Á.

Việt Nam mong muốn Thái Lan đảm bảo quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp chống bán phá giá được tiến hành một cách khách quan, minh bạch, tuân thủ đầy đủ Hiệp định Chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và xem xét bãi bỏ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu từ Việt Nam.

Ở cấp độ đa phương, Đại sứ Mai Phan Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Thái Lan với WTO và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Thái Lan là một thành viên tích cực của WTO, tham gia vào nhiều sáng kiến chung và đóng góp vào tính dự đoán và ổn định, mang lại lợi ích thực tế cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn cầu.

Đại sứ Mai Phan Dũng đánh giá cao việc Thái Lan là nền kinh tế có thu nhập trung bình cao, nằm trong số những nền kinh tế lớn nhất châu Á, với GDP đạt gần 526 tỷ USD.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2024 Thái Lan nằm trong số 10 quốc gia giao dịch hàng hóa hàng đầu châu Á, và ở quy mô toàn cầu, nước này xếp thứ 27 về xuất khẩu và thứ 23 về nhập khẩu. Thái Lan cũng thể hiện khả năng phục hồi mặc dù trải qua những biến động kinh tế và thương mại như Covid-19, gián đoạn toàn cầu hoặc những thay đổi trong chính sách thương mại của một số nền kinh tế, với xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 300 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt gần 308 tỷ USD.

Thái Lan nằm trong số 10 quốc gia giao dịch hàng hóa hàng đầu châu Á.

Ngoài ra, FDI đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan. Năm 2024, Thái Lan đã tiếp nhận tổng vốn đầu tư nước ngoài hơn 10 tỷ USD, tương đương gần 2% GDP. Vốn FDI vào Thái Lan tăng khoảng 20%, đạt gần 353 tỷ USD vào năm 2024, tương đương 67% GDP, tập trung vào lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tài chính.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Thái Lan cũng đáng ghi nhận, với việc mở rộng sang nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, tài chính và bảo hiểm, cũng như bán buôn và bán lẻ.

Trước phiên họp, với sự phối hợp cùng các cơ quan liên quan của Bộ Công Thương (Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài...), Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã gửi câu hỏi về các báo cáo rà soát chính sách thương mại liên quan của Thái Lan.

Bên cạnh đó, Phái đoàn cũng tích cực phối hợp với Phái đoàn của các nước ASEAN có bài phát biểu chung đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong ASEAN cũng như tại WTO.