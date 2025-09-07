Vàng tây là gì? Vàng tây là loại vàng có chứa thêm các kim loại khác như bạc, đồng, kẽm, niken theo tỷ lệ nhất định. Do sự pha trộn này, vàng tây có màu sắc đa dạng hơn (vàng nhạt, vàng trắng, vàng hồng…) và độ bóng tùy thuộc vào tỷ lệ các kim loại được pha trộn. Ngoài ra, việc có thêm các loại kim loại khác ngoài vàng nguyên chất còn khiến vàng tây cứng hơn, dễ dàng chế tác các chi tiết cầu kỳ như trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ mà không lo biến dạng. Vàng tây còn có ưu điểm là mức giá thấp hơn, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng hơn. Nhược điểm của vàng tây là có khả năng ô xi hóa khi tiếp xúc với môi trường, hóa chất, mồ hôi hoặc dầu tự nhiên của người sử dụng nên sẽ mất độ bóng, sáng, phai màu hoặc gây dị ứng với người có cơ địa nhạy cảm. Giá trị của vàng tây sẽ giảm dần theo thời gian nên không phải là kênh đầu tư được ưa chuộng.

Có bao nhiêu loại vàng tây trên thị trường? Tùy vào tỷ lệ pha trộn các kim loại khác mà vàng tây được chia làm khá nhiều loại: 8K, 9K, 10K, 11K, 12K, 14K, 18K, 20, 22K… Tuy nhiên, ở Việt Nam, 3 loại vàng tây phổ biến nhất là 10K, 14K, 18K. Tên vàng Tỉ lệ vàng nguyên chất Tỉ lệ kim loại khác Đặc điểm Vàng 18K 75% 25% Pha 25% kim loại khác, cứng hơn, dễ chế tác, màu vàng nhạt hơn 24K Vàng 14K 58,5% 41,5% Bền, ít trầy xước, màu nhạt hơn 18K Vàng 10K 41,6% 58,4% Rất bền, giá rẻ, màu vàng nhạt rõ rệt

Vàng ta là gì? Khác với vàng tây, vàng ta lại là loại vàng tinh khiết với tỷ lệ 99,99% và chỉ 0,01% tạp chất không thể phân tách nên còn có tên gọi khác như vàng 9999, vàng ròng, vàng 24K. Với độ tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng ta có màu vàng đậm, bóng nhẹ, mềm dẻo, không bị đen, phai màu và gần như không bị kích ứng (trừ người có cơ địa đặc biệt nhạy cảm với vàng). Vàng ta có giá trị cao nhất, không mất giá theo thời gian hoặc biến động kinh tế nên thường được chế tác thành dạng thỏi, miếng…để mua - bán, tích trữ, cho tặng vào các dịp quan trọng hoặc làm trang sức đơn giản như nhẫn tròn trơn. Vàng ta chỉ có nhược điểm duy nhất là dễ bị biến dạng nếu tác động lực hoặc bảo quản không kỹ.

Có bao nhiêu loại vàng ta trên thị trường? Vàng ta là loại vàng tinh khiết nhất nên không phân biệt theo tỷ lệ vàng mà phân biệt theo hình thức chế tác và theo mục đích sử dụng. Vàng ta có thể được cán thành miếng, đóng thành thỏi hoặc làm trang sức đơn giản như nhẫn tròn trơn, dây chuyền, vòng, lắc có thiết kế không cầu kỳ. Trong đó, vàng miếng, vàng thỏi thường được mua - bán với mục đích đầu tư, tích trữ còn vàng ta trang sức thì để nhấn mạnh vào giá trị sang trọng.