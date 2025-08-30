Vàng 14K là gì?

Vàng 14K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 58,3%, phần còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng, kẽm hoặc niken. Ký hiệu “14K” nghĩa là trong 24 phần kim loại thì có 14 phần vàng nguyên chất và 10 phần hợp kim. Vàng 14K có màu vàng sáng, độ bền cao và giá thành vừa phải, nên rất phổ biến trong chế tác trang sức cao cấp lẫn trang sức thời trang.

So với vàng 24K (vàng ta) – chứa gần 99,99% vàng nguyên chất – vàng 14K cứng hơn, ít bị biến dạng và dễ chế tác thành nhiều kiểu dáng phức tạp. Tùy lượng kim loại pha trộn mà vàng 14K có thể có nhiều biến thể màu sắc như vàng nhạt, vàng trắng, vàng hồng và thường làm trang sức do màu đẹp, dễ chế tác các chi tiết cầu kỳ, phức tạp. Do kháng axit trung bình, nên vàng 14K dễ xỉn màu sau 2-3 năm do mồ hôi và hóa chất. Người có cơ địa nhạy cảm, dễ dị ứng với niken, đồng, kẽm có thể bị đỏ, ngứa, phát ban. Nếu so với vàng 10K (41,7% vàng), vàng 14K có hàm lượng vàng cao hơn, màu sắc đẹp hơn và giá trị giữ lâu hơn, dù độ bền cơ học kém hơn một chút.

Vàng 14K khác gì các loại vàng khác trên thị trường?

Vàng 14K không phải là lựa chọn hàng đầu để đầu tư tích trữ lâu dài, bởi giá trị của nó phụ thuộc nhiều vào thành phần hợp kim, và thường không tăng giá mạnh như vàng 24K. Tuy nhiên, nếu bạn muốn vừa sở hữu trang sức đẹp, bền, vừa có giá trị vàng tương đối ổn định thì vàng 14K là lựa chọn hợp lý. Đây là dòng sản phẩm “cân bằng” giữa yếu tố thẩm mỹ, độ bền và giá trị.

Có nên mua vàng 14K để đầu tư?

Những lưu ý khi mua vàng 14K

Mua tại địa chỉ uy tín: Đảm bảo có giấy tờ chứng nhận hàm lượng vàng và nguồn gốc rõ ràng.

Xác định nhu cầu: Nếu mục tiêu là tích trữ lâu dài, nên chọn vàng 24K; nếu đeo hàng ngày thì vàng 14K vừa bền vừa đẹp.

So sánh giá: Giá vàng 14K có thể chênh lệch hàng ngày nên cần được cập nhật thường xuyên ở các kênh thông tin uy tín.

Bảo quản: Nên vệ sinh định kỳ để giữ độ sáng bóng, tránh để trang sức tiếp xúc với hóa chất mạnh vì có thể làm xỉn màu hợp kim. Nếu trang sức có đá quý hoặc ngọc trai, tránh ngâm lâu hoặc chà mạnh để không ảnh hưởng đến viên đá. Sau khi làm sạch, nên cất giữ vàng trong hộp kín, túi nhung hoặc bao chống xước để hạn chế oxy hóa.

