Điện Biên:

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 28/7 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2030.

Tỉnh Điện Biên phấn đấu, giai đoạn 2026-2027, 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%; 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giai đoạn 2028-2030, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 90%; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 80%;

Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 95% (trong đó mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%); 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn…

Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tới giai đoạn 2028-2030, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 90%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ đẩy mạnh thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và dựa trên dữ liệu.

Trong các "đầu việc" trên có những nội dung đáng chú ý, gồm: Tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai, thành phần hồ sơ yêu cầu chứng thực và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở khai thác, sử dụng có hiệu quả các dữ liệu có sẵn trên các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Tái cấu trúc quy trình thủ tục, tăng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và nâng cao năng suất lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên sẽ đổi mới toàn diện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Những nội dung cụ thể gồm: Thường xuyên rà soát, cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; Đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở rà soát, khai thác hiệu quả các dữ liệu đã được số hóa và các biểu mẫu điện tử tương tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo mô hình tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Mặt khác, tỉnh Điện Biên sẽ phát triển dữ liệu số, ứng dụng, nền tảng số và hạ tầng số phục vụ cho phát triển Chính phủ số; nâng cấp các nền tảng số dùng chung của tỉnh; khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Để góp phần giảm nghèo thông tin cho người dân, tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, tỉnh Điện Biên sẽ lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông theo lĩnh vực, điều kiện của ngành, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.