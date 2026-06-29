Hành trình tìm con đặc biệt

Gặp vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Loan (40 tuổi) và anh Bùi Đức Hạnh (45 tuổi), trú tại Duy Tiên (Ninh Bình), ít ai biết phía sau nụ cười hạnh phúc của họ là hành trình đầy nước mắt mới có được đứa con đầu lòng.

Anh Hạnh vốn là lái xe tải, nhưng trong một vụ tai nạn năm 25 tuổi, anh bị gãy đốt sống cổ để lại di chứng ngồi cũng không vững. Còn chị Loan thì gặp tai nạn khi mới 3 tuổi, bị tổn thương tủy sống, gãy xương chậu, cột sống cong vẹo và phải di chuyển bằng xe lăn sau đó.

Hoàn cảnh mỗi người như vậy nên khi anh chị quyết định sinh con, điều đầu tiên họ nhận được không phải hy vọng mà là những lời cảnh báo. Với tiền sử gãy xương chậu, biến dạng cột sống, tuổi đã ngoài 40 cùng nhiều yếu tố nguy cơ, việc mang thai được cảnh báo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Gia đình chị Loan sau hành trình kiên trì làm IVF. Ảnh: NVCC.

Nhưng anh chị không từ bỏ ước mơ làm cha mẹ, tiếp tục tìm đến các chuyên gia về hỗ trợ sinh sản để tìm kiếm cơ hội. Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ cho biết nếu vẫn mong muốn có con thì nên thực hiện càng sớm càng tốt vì tuổi càng cao, dự trữ buồng trứng càng suy giảm, cơ hội thành công cũng thấp hơn.

Và từ đó, mỗi lần hai vợ chồng từ Ninh Bình lên Hà Nội để khám, tiêm thuốc kích trứng, chọc hút noãn hay chuyển phôi, anh chị như được thắp lên niềm hy vọng dù đó là những tháng ngày gian nan.

Hai lần IVF và giọt nước mắt hạnh phúc

Ở chu kỳ đầu tiên tiêm thuốc kích trứng, chị Loan có hai noãn đạt chất lượng. Tuy nhiên, đến ngày chọc hút, cả hai noãn đều đã rụng trước khi thực hiện thủ thuật.

Không bỏ cuộc, hai vợ chồng quyết định thực hiện chu kỳ IVF thứ hai. Lần này, chị có 8 noãn. Trong khi đó, anh Hạnh cũng đối mặt với một trở ngại khác khi kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tinh trùng yếu, tỷ lệ di động thấp.

Sau quá trình nuôi cấy, hai vợ chồng chỉ tạo được 4 phôi, gồm hai phôi ngày 3 và hai phôi ngày 6. So với nhiều cặp vợ chồng điều trị cùng thời điểm có hàng chục phôi ngày 5 chất lượng tốt, kết quả ấy khiến chị không khỏi chạnh lòng.

Ngày 3/4/2023, chị Loan được chuyển hai phôi ngày 6, trong đó một phôi được đánh giá tốt và một phôi chất lượng trung bình.

Do việc đi lại khó khăn, hai vợ chồng quyết định thuê trọ ở Hà Nội để chờ kết quả. Suốt một tháng, họ ở bên nhau, cùng động viên vượt qua những ngày gian nan, thấp thỏm lo âu.

"Lần đầu mình còn không biết dùng que thử thai thế nào. Khi đó có hai chị em cùng chờ thử thai, cứ chờ mãi, rồi từng vạch đỏ hiện lên... hai chị em ôm nhau khóc vì hạnh phúc", chị nhớ lại.

Và rồi ngày 5/12/2023, vợ chồng chị Loan chính thức chào đón con đầu lòng.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Đinh Hữu Việt - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chấn thương cột sống, đặc biệt là tổn thương tủy sống, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của nam giới. Nhiều bệnh nhân không thể có con tự nhiên do rối loạn cương, rối loạn xuất tinh hoặc chất lượng tinh trùng suy giảm.

Đối với những trường hợp không thể xuất tinh tự nhiên, bác sĩ có thể áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ để thu nhận tinh trùng trực tiếp từ đường dẫn tinh hoặc tinh hoàn, sau đó trữ lạnh phục vụ điều trị hiếm muộn.

"Nếu người vợ cũng gặp khó khăn trong việc thụ thai hoặc chất lượng trứng không đảm bảo, bác sĩ sẽ tiến hành kích thích buồng trứng, chọc hút noãn và sử dụng tinh trùng đã được lưu trữ để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Khi tạo được phôi đạt chất lượng, phôi sẽ được chuyển vào buồng tử cung của người vợ để tiếp tục quá trình mang thai", bác sĩ Việt cho biết.

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