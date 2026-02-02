Sáng 2/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc đề xuất phạt người dân quay video CSGT khi đang làm nhiệm vụ; đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Hình ảnh do AI tạo ra đính kèm thông tin sai sự thật. Ảnh: CACC

Đại diện Cục CSGT cho biết, thời gian qua một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Cục CSGT đề xuất phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Đáng chú ý, các trang này còn đăng tải kèm theo hình ảnh do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

“Những thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật, không có việc Cục CSGT đưa ra đề xuất như vậy”, đại diện Cục CSGT khẳng định.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.